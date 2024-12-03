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"Это батарейки организма": нутрициолог рассказала, что придает энергии телу и продлевает жизнь

Вторник 03 декабря 2024 13:33
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"Это батарейки организма": нутрициолог рассказала, что придает энергии телу и продлевает жизнь Что такое митохондрии и чем они важны для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Митохондрии являются настоящими "энергетическими центрами" для всех организмов. Без них человек быстро потратит всю энергию, необходимую ему для ежедневного функционирования.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, у кого их больше всего в организме и что нужно делать, чтобы поддерживать митохондрии в норме.

Что такое митохондрии

По словам нутрициолога Елены Костюк, митохондрии - это органели, которые обеспечивают каждую клетку энергией для жизни.

Их значение трудно переоценить: они не только производят АТФ (аденозинтрифосфат), но и влияют на многие ключевые процессы в теле, включая синтез гормонов, обмен веществ и даже продолжительность жизни.

Митохондрии в теле человек получает исключительно от своей матери через яйцеклетку. Исследования на животных показали, что такие "наследственные" митохондрии могут по-разному влиять на обмен веществ у мужчин и женщин, а также на продолжительность жизни.

К тому же синтез гормонов начинается именно в митохондриях. Первые этапы создания половых гормонов, таких как эстрогены, тестостерон и прогестерон, происходят именно в митохондриях. Их функционирование критически важно для здоровья репродуктивной системы мужчин и женщин.

Митохондрии взаимодействуют с половыми гормонами, что позволяет реагировать на изменения в организме и адаптировать свою работу.

"Представьте себе, что митохондрии - это батарейки вашего тела. Чем они здоровее и активнее, тем больше энергии у вас есть для работы, тренировок и даже восстановления после стресса", - отметила эксперт.

Что вредит митохондриям

﻿﻿﻿Им вредит избыток сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Также растительные масла, богатые на Омега-6, которые провоцируют воспаление. ﻿﻿﻿Сюда относится постоянный стресс, нарушение сна, хроническое воспаление, дефицит витамина D и железа.

Чтобы поддержать митохондрии в форме, необходимо:

  • ﻿﻿придерживаться сбалансированного питания с низким содержанием сахара
  • делать регулярные физические упражнения, ведь они стимулируют образование новых митохондрий
  • контролируйте уровень стресса, уделяйте внимание восстановлению и сну
  • поддерживайте нормальный уровень железа, витамина D и антиоксидантов

Важно знать, что нарушение функций митохондрий связано с развитием многих
заболеваний:

  • ﻿﻿диабета
  • ﻿﻿сердечно-сосудистых болезней
  • ﻿﻿ожирение и даже некоторые формы бесплодия

Некоторые симптомы митохондриального заболевания включают:

  • задержку роста
  • слабые мышцы
  • проблемы со зрением или слухом
  • заболевания сердца, печени или почек
  • расстройства желудочно-кишечного тракта
  • затрудненное глотание, диарея
  • сахарный диабет
  • частые инфекции
  • неврологические проблемы, такие как мигрени, инсульты и судороги
  • проблемы со щитовидной железой
  • проблемы с дыханием

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт WebMD.

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