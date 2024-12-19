Это 2-часовое окно является лучшим временем для тренировок ради похудения

Днем или ночью физические упражнения 100% приносят пользу телу. Но учитывая напряженный график, ежедневные биологические ритмы и изменение уровня энергии, какое лучшее время для тренировок?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

В какое время суток надо тренироваться

"Лучшее время для физических упражнений - это когда вы точно можете это сделать. Но если вы ставите перед собой определённые фитнес-цели, ответ становится более конкретным.

Когда дело доходит до борьбы с ожирением и снижения уровня сахара в крови, например, самые свежие данные свидетельствуют о том, что время физической активности играет важную роль и дает преимущество вечерним тренировкам.

Тем не менее, тренировки в любое время могут принести много пользы для здоровья, в частности укрепить мышцы и улучшить здоровье сердца. Исследования и эксперты утверждают, что утренние тренировки - это часто самый простой способ подтянуть свой день до физической формы.

Но люди, которые тренируются днем или вечером, также имеют определенные преимущества, например возможность включить в свой распорядок как кардио, так и силовые упражнения или приходить на тренировку уже разогретыми от других занятий дня.

Вот что нужно знать о планировании тренировок, чтобы получить наибольшую пользу, и о том, что касается каждой части дня.

В целом эксперты соглашаются: делать упражнения утром - лучшее время дня для тренировок из соображений логистики, эффективности и здоровья. Когда дело доходит до потери веса, исследование 2023 года, опубликованное в журнале Obesity, показало, что тренировки с 7 утра до 9 утра очень помогли.

Основываясь на данных 5200 человек в возрасте от 20 лет, исследователи обнаружили, что утренние упражнения от умеренных до интенсивных связаны с более низким индексом массы тела, чем упражнения днем или днем.

Утренние тренировки очень полезны (фото: freepik.com)

Например, те, кто занимался утренней гимнастикой, с большей вероятностью никогда не употребляли табак или алкоголь, постоянно тренировались ежедневно в одно и то же время и потребляли меньше калорий, чем те, кто занимался днем или днем.

Преимущества утренних тренировок

Исследователи из Финляндии обнаружили, что люди, которые естественно просыпаются раньше днем, успевают втиснуть примерно на 30 минут больше физической активности для мужчин и примерно на 20 минут больше для женщин по сравнению с "совами".

Женщины, которые занимаются спортом с 6 утра до 8 утра, имеют меньше жира на животе , а также имеют более сильные мышцы ног по сравнению с теми, кто тренируется вечером, сообщили исследователи в 2022 году в Frontiers in Physiology.