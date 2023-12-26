Трудности бывают у всех: 4 способа, как обсудить с партнером сексуальную жизнь

Большинство людей испытывают стыд и скупость перед общением с любимым человеком на интимную тему. Но без откровенного диалога часто не удается получить удовольствие в близости из-за разного видения и пожелания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества "Zdorovishi razom".

Сексолог Юлия Дамочкина рассказала, как преодолеть скупость и комплексы, а также сделать интимную жизнь наполненной страстью и любовью на долгие годы.

Откровенность - ваш ключ к успеху

Если вас что-то не устраивает в сексуальных отношениях, чего-то не хватает или хотите что-то изменить - не бойтесь говорить о своих желаниях партнеру.

Все потому, что успешные отношения строятся на доверии и откровенности, а не на терпении и умалчивании.

Выбирайте правильное время и место

Разговоры о сексе нуждаются в расслабленной и безопасной атмосфере. Поэтому следует подбирать момент, когда вы и ваш партнер более открыты к диалогу, а также никто и ничто не будет отвлекать вас от разговора на интимную тему.

Устройте себе комфортное и спокойное пространство, способствующее доверию и откровенности.

Проявляйте эмпатию

Следует внимательно слушать друг друга, проговаривая свои чувства и потребности без обвинений, оскорблений, критики и лишних эмоций. Акцентируйте на том, что уже сейчас хорошо выходит и нравится.

Необходимо избегать недовольства, сравнения с предыдущими отношениями и обвинительного тона. Так будет гораздо больше шансов найти взаимопонимание и приемлемое для обоих решение.

Совершенствуйте отношения вместе

Необходимо читать книги, слушать подкасты или посещать лекции о сексе вместе. Сталкиваясь с трудностями, не пускайте ситуацию в одиночку.

Своевременное обращение к специалисту сексолога поможет не только решить проблему сразу, но и получить рекомендации по максимальному удовлетворению и поддержанию страсти на долгие годы. Это может стать не только общими занятиями, но и важным шагом к взаимопониманию и гармонизации ваших отношений.

Следуя этим советам, вы можете углубить эмоциональную связь, усилить чувство любви в вашей паре и создать открытую и комфортную среду для обсуждения сексуальных вопросов со своим партнером.