У ТРЦ Києва нахабний злодій обкрадає людей: з'явилося відео

У Києві в ТРЦ Променада Парк камери відеоспостереження зняли нахабного злодія, який зайшов в магазин оптики і поживився дорогим смартфоном одного із співробітників.

Ролик був опублікований в пабліку Київ Оперативний в Facebook. У мережі просять опізнати особу злочинця.

На відео темношкірий чоловік заходить в магазин, роззирається, потім забирає iPhone 7 plus зі столу одного з працівників, який на час відлучився з робочого місця.

Інцидент стався в неділю, 2 листопада, близько 15:00 на Петропавлівській Борщагівці в ТРЦ Променада Парк. У мережі просять впізнати нахабного злодія.

У Києві в ТРЦ Променада Парк промишляє злодій (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях радять власнику краще стежити за своїми особистими речами, бо втрачене навряд чи вдасться повернути.