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У троих человек острая кишечная инфекция: в Киеве снова отравились некачественными продуктами

В Киеве отравились некачественными продуктами (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Киеве три человека отравились некачественной кулинарной продукцией, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней.

Подробности

Сообщается о трех случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Все они были зафиксированы 3 марта.

Больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы.

Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические обследования на кишечную группу инфекций.

"ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания. Начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Недавно врач рассказал , что провоцирует проблемы с желудком.

Также диетолог назвала 5 правил полезного бутерброда.

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Киевінфекціїпищевое отравлениеВрачи