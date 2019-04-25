Чіпають руками: актор із серіалу "Гра престолів" поскаржився на домагання

Шотландський актор Деніел Портман, який зіграв у серіалі "Гра престолів" роль зброєносця Подрика Пейна, поскаржився на те, що після зйомок став об'єктом сексуальних домагань. Про це він розповів в інтерв'ю для журналу Esquire.

Портман розповів, що після того, як він з'явився в декількох постільних сценах в серіалі, то став об'єктом для жінок, при чому старшого віку.

В одному з сезонів Подрик Пейн, який виконував обов'язки зброєносця Тіріона Ланністера, рятує життя Тіріона і той, в подяку, надсилає йому трьох дівчат легкої поведінки. Після ночі, яку дівчата провели в компанії Пейна, вони відмовляються брати у нього гроші за послуги, натякаючи на те, що він дуже вправний в ліжку.

Деніел Портман у ролі Подрика Пейна (HBO)

Після того, як серія вийшла на екрани, 27-річного Портмана стали зупиняти на вулиці дами у віці і чіпати його руками. Актор зазначає, що іноді люди не можуть відрізнити реальність від вимислу.

"Це не круто!" – обурився Даніел Портман. Він додав, що фанати дошкуляють йому питаннями про те, що ж він зробив з тими жінками, що вони були в захваті.

"Я б збрехав, якби сказав, що це не було весело", - зізнався актор.

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