"Немножко ухудшилось": Зеленский рассказал, что произошло с его здоровьем за время войны (видео)

Полномасштабная война в Украине коснулась всех граждан. Кто-то пострадал психологически, кто-то - физически. Конечно, разрушительные последствия не могли обойти главу государства Владимира Зеленского.
Как война повлияла на его здоровье, он рассказал Дмитрию Комарову в документальном фильме "Рік".
В фильме был момент, когда Дмитрий ехал с президентом на поезде. Проводница принесла мужчинам в купе чай со сладостями. Когда Зеленский клал в чашку чайный пакетик, он пытался прочесть, что на нем написано. Однако не смог.
"Ничего не вижу, хоть убей", - сказал при этом Владимир Александрович.
Он добавил, что физически потерял зрение, но считает, что наоборот видит лучше людей.
Ухудшение зрения произошло на фоне продолжительной работы в условиях плохого освещения.
"Много очень работали, когда полного света не было. Мы его не использовали. Охрана говорила немного уменьшать. Мы работали так много месяцев, а потом немного ухудшилось", - поделился президент.
Также Зеленский рассказал, что не носит контактные линзы, читает теперь только в очках.
Дмитрий Комаров растерялся и не смог подобрать слова, но Владимир Александрович сказал, что все нормально и просто улыбнулся.
Кроме того, во время разговора Дмитрий Комаров обратил внимание на вафли "Артек" в тарелке со сладостями. Журналист спросил, скоро ли он будет снова нашим, намекая на Крым.
На это Владимир Зеленский твердо ответил: "Вернем. Видишь, мы понемногу идем".
Напомним, что в честь годовщины полномасштабного вторжения Зеленский провел пресс-конференции. В конце президент не смог сдержать эмоций, когда рассказывал о семье и родителях.
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