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"Немножко ухудшилось": Зеленский рассказал, что произошло с его здоровьем за время войны (видео)

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Полномасштабная война в Украине коснулась всех граждан. Кто-то пострадал психологически, кто-то - физически. Конечно, разрушительные последствия не могли обойти главу государства Владимира Зеленского.

Как война повлияла на его здоровье, он рассказал Дмитрию Комарову в документальном фильме "Рік".

Что произошло с Зеленским

В фильме был момент, когда Дмитрий ехал с президентом на поезде. Проводница принесла мужчинам в купе чай со сладостями. Когда Зеленский клал в чашку чайный пакетик, он пытался прочесть, что на нем написано. Однако не смог.

"Ничего не вижу, хоть убей", - сказал при этом Владимир Александрович.

Он добавил, что физически потерял зрение, но считает, что наоборот видит лучше людей.

Ухудшение зрения произошло на фоне продолжительной работы в условиях плохого освещения.

"Много очень работали, когда полного света не было. Мы его не использовали. Охрана говорила немного уменьшать. Мы работали так много месяцев, а потом немного ухудшилось", - поделился президент.

Также Зеленский рассказал, что не носит контактные линзы, читает теперь только в очках.

Дмитрий Комаров растерялся и не смог подобрать слова, но Владимир Александрович сказал, что все нормально и просто улыбнулся.

Кроме того, во время разговора Дмитрий Комаров обратил внимание на вафли "Артек" в тарелке со сладостями. Журналист спросил, скоро ли он будет снова нашим, намекая на Крым.

На это Владимир Зеленский твердо ответил: "Вернем. Видишь, мы понемногу идем".

Напомним, что в честь годовщины полномасштабного вторжения Зеленский провел пресс-конференции. В конце президент не смог сдержать эмоций, когда рассказывал о семье и родителях.

Смотрите также, как выглядит комната, в которой живет Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленскийздоровя