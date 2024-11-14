Тринчер честно рассказала о диетах и проблемах с питанием: "Много лет боролась"

Певица Анна Тринчер, которая на одном из своих концертов спела с ветераном войны , рассказала, что в прошлом столкнулась с расстройством пищевого поведения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью певицы для "Люкс ФМ" пишет подробнее, что она сказала по этому поводу.

Анна Тринчер рассказала о проблемах с питанием

В частности, артистка не стала скрывать, что в течение лет боролась с РХП (расстройством пищевого поведения), и сегодня продолжает работать с психологом, в том числе из-за этой ситуации.

"Я много лет боролась с расстройством пищевого поведения (РХП). И даже сегодня, когда работаю с психологом и нутрициологом, иногда сталкиваюсь с его проявлениями под влиянием триггерных ситуаций. В детстве из-за проблем с поджелудочной железой мне назначили диету №5, которую я очень не любила", - объяснила Анна.

Анна Тринчер рассказала о питании (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тринчер отметила, что с возрастом начала искать для себя подход, который бы позволил ей избегать крайностей и получить наилучший результат. Поэтому она нашла для себя интервальную голодовку. По словам звезды, такой подход позволяет ей регулировать аппетит, избегать переедания и наслаждаться едой, получая всю пользу и энергию.

"Однако важно понимать, что питание - очень индивидуальная сфера, и то, что подходит одному человеку, не всегда будет комфортным или полезным для другого. Поэтому перед сменой режима я всегда рекомендую обратиться к диетологу или нутрициологу, которые помогут найти лучший вариант именно для вас. Поддержка специалистов и понимание собственного тела - ключ к здоровым отношениям с едой", - сказала знаменитость.

Певица поделилась деталями относительно своего рациона (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Кроме того, звезда сцены также поделилась, что ее рацион сейчас состоит из разнообразных продуктов, богатых витаминами, белками и полезными жирами.

"Например, я только недавно по-настоящему смогла оценить гречневую кашу и принять полезность всех ее элементов. Теперь она - неотделимая часть моего рациона. Идеальный перекус для меня - это овощи с хумусом или тахини. Также люблю грибы, свежий лосось или курицу, хумус и тахини. Еще часто готовлю себе зеленый смузи из яблока, шпината, киви и огурца", - рассказала 23-летняя исполнительница.

Анна Тринчер комментирует тему питания и диет (фото: instagram.com/annatrincher_official)

К слову, недавно Тринчер в слезах жаловалась на проблемы со здоровьем перед концертом. Она показала в stories, что поехала у ЛОРу. Тогда знаменитость жаловалась на красное горло, из-за чего ей залили на связки разные лекарства.