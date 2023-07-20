Держите все в чистоте. Комаровский рассказал о хранении куриного мяса

Куриное мясо - это популярный среди украинцев продукт, который употребляют практически каждый день. В летнюю жару очень важно правильно его хранить.
Заслуженный педиатр Евгений Комаровский поделился в Instagram правилами по хранению куриного мяса.
Держите все на кухне в чистоте, особенно при приготовлении пищи. Мойте руки, ножи, доски, холодильник и контейнеры для хранения.
Как правильно хранить курятину
И сырую и готовую курятину можно хранить в холодильнике при температуре +5 градусов или ниже в течение 2-3 дней, если на упаковке не указано иначе.
Кроме того, храните сырое куриное мясо отдельно от других продуктов в холодильнике.
Также во время готовки следите, чтобы куриный сок не попадал на другие продукты на кухне.
Фарш из домашней птицы должен храниться в холодильнике не более одного дня.
Тщательно готовьте
Всегда готовьте курицу, пока ее мясо не перестанет быть розовым внутри. Самая толстая часть мяса должна достигать 75 градусов на пищевом термометре.
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