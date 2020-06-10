Три знаменитості крім Єфремова, через яких в ДТП загинули люди

Актор і телеведучий Михайло Єфремов 8 червня 2020 спровокував аварію в центрі Москви. У крові Єфремова знайшли два проміле алкоголю і наркотики, а водій фургона, який протаранив Jeep Grand Cherokee актора, Сергій Захаров на наступний день помер у реанімації.

ДТП зі знаменитостями трапляються не так часто, але завжди викликають величезний резонанс, особливо коли під колесами артистів, музикантів або спортсменів гинуть люди. Пропонуємо згадати про кілька гучних випадків аварій за участю відомих людей.

Костянтин Меладзе

Коли мова заходить про ДТП зі знаменитостями, першою (до Єфремова) згадується аварія з Костянтином Меладзе на трасі від Києва до Обухова. 27 грудня 2012 року відомий продюсер, творець "ВІА Гри" і композитор Костянтин Меладзе збив насмерть 30-річну Ганну Пищало.

Спочатку проти музиканта було порушено кримінальну справу і йому світило 8 років в'язниці. Але складу злочину в його діях не знайшли, хоча і вважалося, що він порушив швидкісний режим в момент ДТП.

Після аварії Меладзе залишився на місці події, був тверезий, сам викликав швидку і міліцію. ДТП сталася в районі пішохідного переходу, тому залишався спірним момент - жінка переходила в недозволеному місці або її відкинуло від удару.

Після аварії Костянтин Меладзе перерахував родині загиблої 30 тисяч доларів. Крім того, за деякими даними, він переводить щомісяця гроші на виховання дітей Ганни - у момент аварії їм було 2 і 5 років.

Метью Бродерік

Актор був більш відомий у молодості за деякими ролями, але, мабуть, найбільшу славу йому приніс шлюб із зіркою "Сексу і міста" Сарою Джессікою Паркер. Вони разом вже понад двадцять років і виховують трьох дітей.

Метью Бродерік і Сара Джесіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Мало хто знає, що 5 серпня 1987 року актор потрапив у ДТП, яка стала причиною смерті двох жінок - матері і дочки. Аварія сталась у Північній Ірландії, Бродерік вилетів на зустрічну смугу на BMW і зіткнувся з Volvo.

Крім того після аварії стало відомо про гучний роман Бродеріка і Дженніфер Грей (зірки "Брудних танців"). Метью отримав перелом ноги, ребер, струс мозку, а Дженніфер травмувала шию. Але деякі джерела кажуть, що аварія знівечила актрисі обличчя, після чого їй довелося пережити кілька пластичних операцій. Незабаром закохані розлучилися.

А Бродерік замість п'яти років позбавлення волі (максимум, передбачений в такому разі) отримав штраф в 175 доларів за звинувачення в необережному водінні.

Леонід Якубович

У 2001 році під колеса Hyundai Accent Якубовича потрапив 30-річний чоловік. Він раптово вискочив з-під автобуса, посковзнувся і вдарився скронею об бічне дзеркало авто. Хоча машина їхала з невеликою швидкістю, ведучий "Поля чудес" вчасно загальмував, зіткнення уникнути не вдалося.

Леонід Якубович (фото: wikipedia.org)

Через кілька днів потерпілий помер у лікарні. Після слідства довжиною майже рік, Якубовича виправдали, а пішохода, який у момент ДТП був п'яний, визнали винним.