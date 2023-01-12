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Три знака зодиака ждут финансовые проблемы: это станет настоящим ударом

У кого из знаков Зодиака появятся финансовые проблемы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Гороскоп на январь 2023 расскажет, что в ближайшее время в жизни некоторых знаков Зодиака возникнут серьезные финансовые проблемы. В частности, люди рискуют потерять большие суммы денег.

Об этом пишет SantePlus.

Близнецы

Этим знакам Зодиака следует быть готовыми к неожиданным расходам в конце января. Они совершат поездки, которые не входили в их бюджет, но на них придется потратить немалую сумму.

Чтобы избежать этого, они должны научиться лучше распоряжаться своими деньгами и остерегаться лишних трат.

Также в жизни уроженцев этого знака может произойти неожиданное событие, по которому срочно понадобятся деньги. Не исключено, что речь идет о переезде.

Весы

В этом месяце Весы столкнутся с финансовыми проблемами из-за чрезмерных затрат. Вместо того, чтобы придерживаться своего бюджета, эти знаки начнут тратить большие суммы денег на дорогие подарки для своих близких.

В результате они останутся без денег до конца января. Чтобы выйти из долгов, представителям этого знака к концу месяца придется резко сократить свои расходы, отказаться от импульсивных покупок и не вестись на скидки.

Козерог

Козерогам лучше заранее отложить деньги на черный день, поскольку расходов в 2023 году будет много, и не все они окажутся приятными. Если в личной жизни уроженцев знака все будет прекрасно, и одинокие встретят свою любовь, то на работе возникнут затруднения.

Они могут попасть под сокращение и лишиться должности. Возникнут и бытовые неприятности, для решения которых потребуется большая сумма. Но не стоит отчаиваться, "черная полоса" непременно закончится.

Ранее мы сообщали о том, кто из знаков Зодиака женится в 2023 году.

Также мы писали для кого из знаков Зодиака январь 2023 станет самым счастливым месяцем.

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