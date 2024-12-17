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Три упражнения с обручем, которые помогут похудеть в талии

Упражнения с обручем, которые помогут похудеть и подтянуть тело (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Укрепить мышцы, похудеть и повысить уровень энергии можно с помощью упражнений с обручем. Такие физические упражнения можно выполнять даже дома и получить много пользы

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Хулахуп или обруч помогает прекрасно сжигать калории, одновременно разгружая основные мышцы.

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