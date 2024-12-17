Три упражнения с обручем, которые помогут похудеть в талии

Укрепить мышцы, похудеть и повысить уровень энергии можно с помощью упражнений с обручем. Такие физические упражнения можно выполнять даже дома и получить много пользы

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Хулахуп или обруч помогает прекрасно сжигать калории, одновременно разгружая основные мышцы. Есть лучшие упражнения, которые уменьшат жир на животе и подтянут тело.

Обруч с отягощением

Диетолог и персональный фитнес-тренер Айзек Робертсон рассказал, что упражнения с хулахупом помогают задействовать пресс на протяжении всей тренировки.

Поэтому, если вы новичок, то выбирайте обруч с отягощением, поскольку с ним легче заниматься и он эффективнее, чем обычный. Так вы сожжете больше калорий.

Такой спортивный тренажер также поможет уменьшить жир вокруг талии.

Упражнение с обручем с отягощением (фото: eatthis.com)

Скручивания стоя

Независимо от того, используете вы утяжеленный хулахуп или обычную версию, стоит включить скручивания стоя в распорядок тренировок.

Так мышцы живота будут отлично тренироваться.

Сначала держите обруч руками. Держа ноги неподвижными на ширине плеч, поверните верхнюю часть тела сначала в правую сторону, а затем сделайте то же самое с левой стороны.

Скручивания с обручем (фото: eatthis.com)

Движения с обручем на полу

Еще одно упражнение с хулахупом, которое можно делать сидя на полу. Это помогает создать крепкий пресс. Это также самая быстрая техника для похудения в животе.

Сядьте на пол, наклонитесь назад и поднимите ноги. После этого опустите ноги, но не позволяйте им касаться об пол, прежде чем снова поднять их, пока ваше тело не займет v-образное положение.

Увеличивайте количество повторений и подходов по мере роста силы.