Три упражнения с обручем, которые помогут похудеть в талии
Укрепить мышцы, похудеть и повысить уровень энергии можно с помощью упражнений с обручем. Такие физические упражнения можно выполнять даже дома и получить много пользы
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Хулахуп или обруч помогает прекрасно сжигать калории, одновременно разгружая основные мышцы. Есть лучшие упражнения, которые уменьшат жир на животе и подтянут тело.
Обруч с отягощением
Диетолог и персональный фитнес-тренер Айзек Робертсон рассказал, что упражнения с хулахупом помогают задействовать пресс на протяжении всей тренировки.
Поэтому, если вы новичок, то выбирайте обруч с отягощением, поскольку с ним легче заниматься и он эффективнее, чем обычный. Так вы сожжете больше калорий.
Такой спортивный тренажер также поможет уменьшить жир вокруг талии.
Упражнение с обручем с отягощением (фото: eatthis.com)
Скручивания стоя
Независимо от того, используете вы утяжеленный хулахуп или обычную версию, стоит включить скручивания стоя в распорядок тренировок.
Так мышцы живота будут отлично тренироваться.
Сначала держите обруч руками. Держа ноги неподвижными на ширине плеч, поверните верхнюю часть тела сначала в правую сторону, а затем сделайте то же самое с левой стороны.
Скручивания с обручем (фото: eatthis.com)
Движения с обручем на полу
Еще одно упражнение с хулахупом, которое можно делать сидя на полу. Это помогает создать крепкий пресс. Это также самая быстрая техника для похудения в животе.
Сядьте на пол, наклонитесь назад и поднимите ноги. После этого опустите ноги, но не позволяйте им касаться об пол, прежде чем снова поднять их, пока ваше тело не займет v-образное положение.
Увеличивайте количество повторений и подходов по мере роста силы.
Упражнение с обручем на полу (фото: eatthis.com)
Ранее мы сообщали об упражнении, которое равноценно 10 000 шагов и занимает всего 30 минут.
Также мы писали о трех вещах, которые врачи делают каждый день, чтобы осанка была ровной.