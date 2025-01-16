Три симптома головной боли, которые вы никогда не должны игнорировать: грозят слепотой и инсультом

Врач предупредил, что если у вас возникают определенные признаки и симптомы во время головной боли, вам следует обратиться к своему терапевту.

Какие именно симптомы не стоит оставлять без внимания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror .

Сильная головная боль

В первом предупреждении доктор Бинг говорит, что если головная боль "достигает 10 из 10 по болевым ощущениям в течение минуты", и люди обычно описывают ее как худшую головную боль в своей жизни, это должно очень насторожить.

"Здесь самое главное - исключить субарахноидальное кровоизлияние, которое обычно вызывается разрывом аневризмы. Но могут быть и другие причины", - подчеркивает он.

Субарахноидальное кровоизлияние - это редкий тип инсульта, вызванный кровотечением на поверхности мозга. Это очень серьезное состояние и может быть смертельным, предупреждает NHS.

Другие причины включают такие вещи, как RCVS, который является периодическим сужением кровеносных сосудов в мозге, а также церебральный венозный тромбоз, который является тромбом в большой вене мозга.

С возрастом вероятность развития новой первичной головной боли, такой как мигрень, уменьшается, и поэтому следует исключить вторичные причины, такие как гематомы, опухоли головного мозга и инфекции, и это лишь некоторые из них.

Вам больше 50 лет

Еще один тревожный признак, на который стоит обратить внимание, - если у человека старше 50 лет снова появилась головная боль и изменилось зрение. Вы также должны следить за чувствительностью кожи головы и болью во время жевания.

Врач предупреждает, что это может быть гигантоклеточный артериит. Это воспалительное состояние кровеносных сосудов и может привести к постоянной слепоте, если быстро не начать лечение высокими дозами стероидов

Глазные симптомы с головной болью

Если у вас головная боль с опущенным веком, расширением зрачка и двоением в глазах, обратитесь за медицинской помощью.

Распространенные причины головной боли включают: