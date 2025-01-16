Три симптома головной боли, которые вы никогда не должны игнорировать: грозят слепотой и инсультом
Врач предупредил, что если у вас возникают определенные признаки и симптомы во время головной боли, вам следует обратиться к своему терапевту.
Какие именно симптомы не стоит оставлять без внимания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Сильная головная боль
В первом предупреждении доктор Бинг говорит, что если головная боль "достигает 10 из 10 по болевым ощущениям в течение минуты", и люди обычно описывают ее как худшую головную боль в своей жизни, это должно очень насторожить.
"Здесь самое главное - исключить субарахноидальное кровоизлияние, которое обычно вызывается разрывом аневризмы. Но могут быть и другие причины", - подчеркивает он.
Субарахноидальное кровоизлияние - это редкий тип инсульта, вызванный кровотечением на поверхности мозга. Это очень серьезное состояние и может быть смертельным, предупреждает NHS.
Другие причины включают такие вещи, как RCVS, который является периодическим сужением кровеносных сосудов в мозге, а также церебральный венозный тромбоз, который является тромбом в большой вене мозга.
С возрастом вероятность развития новой первичной головной боли, такой как мигрень, уменьшается, и поэтому следует исключить вторичные причины, такие как гематомы, опухоли головного мозга и инфекции, и это лишь некоторые из них.
Вам больше 50 лет
Еще один тревожный признак, на который стоит обратить внимание, - если у человека старше 50 лет снова появилась головная боль и изменилось зрение. Вы также должны следить за чувствительностью кожи головы и болью во время жевания.
Врач предупреждает, что это может быть гигантоклеточный артериит. Это воспалительное состояние кровеносных сосудов и может привести к постоянной слепоте, если быстро не начать лечение высокими дозами стероидов
Глазные симптомы с головной болью
Если у вас головная боль с опущенным веком, расширением зрачка и двоением в глазах, обратитесь за медицинской помощью.
Распространенные причины головной боли включают:
- плохая осанка
- прием слишком большого количества обезболивающих
- простуда или грипп
- большое количество алкоголя
- менструация или менопауза (гормональная головная боль)
- проблемы со зрением
- стресс
- недостаточное употребление жидкости (обезвоживание)
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