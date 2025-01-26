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Три симптома диабета 2 типа, которые появляются перед сном

Названы симптомы диабета 2 типа, которые возникают перед сном (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Диабет 2 типа вызывает слишком высокий уровень сахара в крови и может привести к серьезным последствиям. Врачи назвали три симптома, которые могут появляться перед сном и указывать на тяжелое состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Симптомы диабета

Кто в группе риска

Риск развития сахарного диабета выше у людей с:

  • наследственной предрасположенностью
  • заболеваниями поджелудочной железы
  • ожирением
  • нерациональным питанием
  • малоподвижным образом жизни
  • частыми стрессами
  • гормональными нарушениями
  • заболеваниями сердечно-сосудистой системы
  • гипертонией
  • синдромом поликистозных яичников
  • нарушением липидного обмена (высоким уровнем холестерина в крови)

Также вероятность заболевания повышается во время беременности (различают гестационный диабет) и после 45 лет.

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