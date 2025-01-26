Три симптома диабета 2 типа, которые появляются перед сном

Диабет 2 типа вызывает слишком высокий уровень сахара в крови и может привести к серьезным последствиям. Врачи назвали три симптома, которые могут появляться перед сном и указывать на тяжелое состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Риск развития сахарного диабета выше у людей с:
Также вероятность заболевания повышается во время беременности (различают гестационный диабет) и после 45 лет.
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