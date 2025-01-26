Три симптома диабета 2 типа, которые появляются перед сном
Диабет 2 типа вызывает слишком высокий уровень сахара в крови и может привести к серьезным последствиям. Врачи назвали три симптома, которые могут появляться перед сном и указывать на тяжелое состояние.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Симптомы диабета
Диабет 2 типа - это длительное состояние, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови, является самой распространенной формой диабета. Это происходит, когда организм не использует инсулин эффективно или поджелудочная железа не производит достаточно инсулина.
Если у вас в семейном анамнезе был диабет 2 типа, то риск его развития возрастает. Другие факторы риска включают избыточный вес, малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, жира и соли.
Общие тревожные признаки диабета 2 типа могут появиться в любое время, но три чаще возникают или ухудшаются во время сна
Три ночных симптома, на которые стоит обратить внимание, включают частое мочеиспускание, пробуждение с головной болью и повышенную жажду.
Важно знать, что высокий уровень сахара в крови или гипергликемия также может влиять на сон.
Когда уровень сахара в крови высокий, то это может увеличить количество походов в туалет, что может прервать сон. Высокий уровень сахара в крови также может вызвать такие симптомы, как чувство жажды и головная боль, а также может привести к долгому засыпанию.
Другие симптомы диабета 2 типа могут включать:
- беспокойство, раздражительность и спутанность сознания
- липкая или потная кожа
- просыпаться с ощущением усталости, раздражительности или растерянности
- внезапное учащенное или медленное дыхание
- учащенное сердцебиение
Кто в группе риска
Риск развития сахарного диабета выше у людей с:
- наследственной предрасположенностью
- заболеваниями поджелудочной железы
- ожирением
- нерациональным питанием
- малоподвижным образом жизни
- частыми стрессами
- гормональными нарушениями
- заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- гипертонией
- синдромом поликистозных яичников
- нарушением липидного обмена (высоким уровнем холестерина в крови)
Также вероятность заболевания повышается во время беременности (различают гестационный диабет) и после 45 лет.
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