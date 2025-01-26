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Три симптома диабета 2 типа, которые появляются перед сном

Воскресенье 26 января 2025 12:05
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Три симптома диабета 2 типа, которые появляются перед сном Названы симптомы диабета 2 типа, которые возникают перед сном (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Диабет 2 типа вызывает слишком высокий уровень сахара в крови и может привести к серьезным последствиям. Врачи назвали три симптома, которые могут появляться перед сном и указывать на тяжелое состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Симптомы диабета

Диабет 2 типа - это длительное состояние, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови, является самой распространенной формой диабета. Это происходит, когда организм не использует инсулин эффективно или поджелудочная железа не производит достаточно инсулина.

Если у вас в семейном анамнезе был диабет 2 типа, то риск его развития возрастает. Другие факторы риска включают избыточный вес, малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, жира и соли.

Общие тревожные признаки диабета 2 типа могут появиться в любое время, но три чаще возникают или ухудшаются во время сна

Три ночных симптома, на которые стоит обратить внимание, включают частое мочеиспускание, пробуждение с головной болью и повышенную жажду.

Важно знать, что высокий уровень сахара в крови или гипергликемия также может влиять на сон.

Когда уровень сахара в крови высокий, то это может увеличить количество походов в туалет, что может прервать сон. Высокий уровень сахара в крови также может вызвать такие симптомы, как чувство жажды и головная боль, а также может привести к долгому засыпанию.

Другие симптомы диабета 2 типа могут включать:

  • беспокойство, раздражительность и спутанность сознания
  • липкая или потная кожа
  • просыпаться с ощущением усталости, раздражительности или растерянности
  • внезапное учащенное или медленное дыхание
  • учащенное сердцебиение

Кто в группе риска

Риск развития сахарного диабета выше у людей с:

  • наследственной предрасположенностью
  • заболеваниями поджелудочной железы
  • ожирением
  • нерациональным питанием
  • малоподвижным образом жизни
  • частыми стрессами
  • гормональными нарушениями
  • заболеваниями сердечно-сосудистой системы
  • гипертонией
  • синдромом поликистозных яичников
  • нарушением липидного обмена (высоким уровнем холестерина в крови)

Также вероятность заболевания повышается во время беременности (различают гестационный диабет) и после 45 лет.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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