Три симптома диабета 2 типа, которые появляются перед сном

Диабет 2 типа вызывает слишком высокий уровень сахара в крови и может привести к серьезным последствиям. Врачи назвали три симптома, которые могут появляться перед сном и указывать на тяжелое состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Симптомы диабета

Диабет 2 типа - это длительное состояние, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови, является самой распространенной формой диабета. Это происходит, когда организм не использует инсулин эффективно или поджелудочная железа не производит достаточно инсулина.

Если у вас в семейном анамнезе был диабет 2 типа, то риск его развития возрастает. Другие факторы риска включают избыточный вес, малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, жира и соли.

Общие тревожные признаки диабета 2 типа могут появиться в любое время, но три чаще возникают или ухудшаются во время сна

Три ночных симптома, на которые стоит обратить внимание, включают частое мочеиспускание, пробуждение с головной болью и повышенную жажду.

Важно знать, что высокий уровень сахара в крови или гипергликемия также может влиять на сон.

Когда уровень сахара в крови высокий, то это может увеличить количество походов в туалет, что может прервать сон. Высокий уровень сахара в крови также может вызвать такие симптомы, как чувство жажды и головная боль, а также может привести к долгому засыпанию.

Другие симптомы диабета 2 типа могут включать:

беспокойство, раздражительность и спутанность сознания

липкая или потная кожа

просыпаться с ощущением усталости, раздражительности или растерянности

внезапное учащенное или медленное дыхание

учащенное сердцебиение

Кто в группе риска

Риск развития сахарного диабета выше у людей с:

наследственной предрасположенностью

заболеваниями поджелудочной железы

ожирением

нерациональным питанием

малоподвижным образом жизни

частыми стрессами

гормональными нарушениями

заболеваниями сердечно-сосудистой системы

гипертонией

синдромом поликистозных яичников

нарушением липидного обмена (высоким уровнем холестерина в крови)

Также вероятность заболевания повышается во время беременности (различают гестационный диабет) и после 45 лет.