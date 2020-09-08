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Ці три симптоми сигналізують про розвиток раку грудей: ознаки серйозної небезпеки

Вівторок 08 вересня 2020 22:34
Ці три симптоми сигналізують про розвиток раку грудей: ознаки серйозної небезпеки
Експерти назвали три важливі симптоми раку грудей (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці назвали симптоми, які вказують на розвиток раку грудей

Рак грудей є одним з найбільш серйозних онкологічних захворювань. Його можна перемогти, але для цього хвороба повинна бути діагностована на ранніх стадіях.

Як розповіли в благодійній організації "Рак грудей зараз", онкологія з'являється через багато життєвих чинників – спосіб життя, генетика, забруднення навколишнього середовища. Фахівці назвали три головні симптоми, які сигналізують про те, що розвивається рак грудей.

Ущільнення в грудях. Це може бути шишка або просто припухлість в грудях, у верхній частині грудей або навіть в пахвовій западині. Вони можуть бути невидимі для ока, але зазвичай такі зміни відчуваються. При найменшій підозрі потрібно оглянути груди та за необхідності – терміново звернутися до фахівця.

Зміни грудей. Будь-яка зміна соска має насторожити жінку. Це може бути відчуття утягнутості, висип, кірка навколо соска, будь-які незрозумілі виділення.

Зміна шкіри навколо грудей. Це може бути дивне зморщування, ямочки. Шкіра може стати червоною або запаленою. При таких симптомах обов'язково потрібна консультація мамолога.

Як обстежити груди на предмет розвитку раку

Крім того, експерти звернули увагу, що будь-який біль у грудях, а також зміна її розмірів – це сигнал того, що потрібно негайно звернутися до лікаря. Не всі зміни можуть бути злоякісними та достатньо провести обстеження, щоб отримати діагноз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що онколог назвав симптоми, які категорично не можна ігнорувати, оскільки може розвиватися рак.

А також розповідали про те, що лікарі назвали симптом раку, який дозволяє діагностувати хворобу на першій стадії.

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