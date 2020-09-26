Ці три симптоми повинні насторожити: вчені назвали перші ознаки раку

Вчені назвали три важливих ознаки того, що в організмі людини починає розвиватися злоякісна пухлина. При появі таких симптомів слід негайно звернутися до лікарів і пройти медичне обстеження.

Як пояснюють медики, існує ряд ознак, за якими рак можна розпізнати на самих ранніх стадіях. Зазвичай вони не викликають занепокоєння у пацієнтів або сигнали сприймаються як прояв інших хвороб. Про це пише Lenta.ua.

Різка втрата ваги

Якщо людина постійно не сидить на дієтах, не захоплюється спортом і при цьому починає стрімко худнути, то це сигналізує про запальні процеси в організмі. Необов'язково втрата ваги пов'язана саме з онкологією, але звернення до лікарів можуть запобігти розвитку небезпечних хвороб.

Підвищена температура тіла

Якщо підвищена температура тіла не пов'язана з простудними захворюваннями та спостерігається протягом тривалого часу, то це достатній привід для того, щоб пройти обстеження у медиків. Навіть невелике підвищення може сигналізувати про запальний процес в організмі.

Виділення крові під час кашлю

За даними вчених, генетична схильність до раку виявляється у 10-15% випадків. В іншому онкологія залежить від стану здоров'я, раціону харчування і способу життя. Якщо є кашель, який не пов'язаний з простудними захворюваннями, і він супроводжується крапельками крові, то візит до лікаря необхідно зробити якомога швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали ранні ознаки раку горла, які легко пропустити.

А також розповідали про те, що ці три симптоми сигналізують про розвиток раку грудей.