Три штуки этого сухофрукта восстановят печень и поднимут иммунитет лучше любого лекарства

Этот сушеный фрукт потребляют как лекарство от проблем с пищеварением или метаболизмом. А еще он может повысить иммунитет осенью и зимой и обладает полезными свойствами для печени.

Какой именно сухофрукт нужно включать в рацион - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какой сухофрукт супер полезен?

Красный китайский финик, также известный как зизифус, принадлежит к семейству крушиновидных и родствен, в частности, со сладкой говенией. Его плоды устраняют похмелье и тягу к алкоголю.

Плоды зизифуса едят и используют в Азии как традиционную медицину на протяжении тысячелетий. Бывает много разновидностей с круглыми и грушевидными плодами, они могут быть размером с вишню или крупную сливу. Он обладает ценными свойствами для здоровья, поэтому следует включить его в ежедневный рацион.

Красные финики - фрукты, известные своими лечебными свойствами, а также доступные в порошкообразном виде как диетическая добавка. Это объясняется их высокой пищевой ценностью, включая содержание ценных микроэлементов и витаминов, а также поддерживающее действие на организм.

Красные финики содержат много полезных для здоровья соединений, относящихся к водорастворимой клетчатке, включая полисахариды. При контакте с водой они увеличиваются в объеме и превращаются в защитный и питательный гель, поддерживающий пищеварительную систему.

В традиционной китайской медицине плоды зизифуса особенно ценились за их успокаивающие свойства, питают кровь и укрепляют селезенку и желудок.

Плоды зизифуса также богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды и тритерпены.

Самые распространенные полисахариды в китайских финиках обладают высокой биологической активностью и низкой токсичностью, проявляя противораковые, гиполипидемические и защитные свойства печени.

Тритерпены также обладают этим последним эффектом. Как и упомянутые выше соединения, фенольные кислоты также обладают потенциальным лечебным эффектом в случае повреждения печени и защиты кожи.

Еще одной важной группой антиоксидантов в плодах зизифуса являются алкалоиды, которые обладают противовирусным, антибактериальным действием и подавляют нейротоксическое действие соединений на мозг.

Китайские финики полезны при стрессе, деменции, проблемах с пищеварением, отравлении тяжелыми металлами, воспалениях кишечника и запорах. Они поддерживают иммунную систему, а кроме упомянутых полисахаридов немаловажную роль в увеличении количества иммунных клеток играют лигнины.

Так выглядит китайский финик (фото: bestnuts.com.ua)

Как есть красные финики?

Красные финики можно есть в качестве сухофруктов на перекус, а также добавлять в десерты, каши, йогурты, а также фруктовые и соленые салаты и мясо.

Также зизифус добавляют в супы и чай, и этот способ его употребления один из самых популярных, хотя некоторые люди добавляют плоды и в кофе. Существует также чай из плодов, который особенно рекомендуется при запорах. Сок ягод можно замочить в воде и смешать, а затем использовать как здоровый подсластитель. В блюдах распространены фруктовые комбинации с ягодами годжи, цитрусовыми, имбирем, корицей, кокосом, орехами и шоколадом.