Что нельзя есть при приеме лекарств? Названо три запрещенных продукта

Почему важно избегать некоторых продуктов

Соблюдение сбалансированной диеты, богатой фруктами и овощами, имеет решающее значение.

Люди, которые регулярно принимают лекарства от различных проблем со здоровьем, могут не замечать того факта, что определенные фрукты, овощи, молочные продукты и напитки могут влиять на эффективность лекарств. В некоторых случаях сочетание пищи и определенных лекарств может потенциально нанести вред организму и даже ухудшить состояние.

Каждый раз, когда вы начинаете принимать новый препарат, важно внимательно прочитать инструкцию, поскольку она может содержать предупреждения о взаимодействии с пищей. Кроме того, некоторые лекарства может понадобиться принимать натощак из-за возможного взаимодействия с другими веществами.

Какие продукты нельзя сочетать с лекарствами

Грейпфрут

Грейпфрут, пожалуй, чаще всего упоминается как пища, которую следует избегать во время приема определенных лекарств. Несмотря на большое количество витамина С и калия, другие химические вещества во фрукте могут нарушить метаболизм определенных лекарств в организме.

В частности, фуранокумарины могут взаимодействовать с ферментами пищеварительной системы, ответственными за расщепление лекарств.

Во многих случаях это может привести к метаболизму в организме большего количества препарата, чем предполагалось изначально, что приводит к увеличению дозы, что может быть особенно опасным для определенных лекарств.

Некоторые из наиболее распространенных лекарств, которые взаимодействуют с грейпфрутом, включают:

статины, используемые для снижения холестерина

некоторые средства лечения высокого кровяного давления

кортикостероиды, используемые для лечения болезни Крона

антигистаминные средства

Лакрица

Лакрица - это многолетнее растение семейства бобовых. В фармацевтике и кулинарии преимущественно используют корень солодки. Конфеты из растения получаются невероятно сладкие и ароматные.

Лакрица является частым компонентом различных сладостей и закусок, некоторые исследования указывают на то, что она потенциально может снижать уровень калия в крови, что приводит к нерегулярному сердечному ритму и гипертонии.

Следовательно, специфические лекарства, которые также влияют на уровень калия в организме, могут иметь усиленные побочные эффекты при сочетании с лакрицей, например, кортикостероиды.

Молочные продукты

Широкий ассортимент молочных продуктов, богатых кальцием и магнием, может нарушить усвоение некоторых лекарств для борьбы с инфекциями. Примечательно, что некоторые исследования показывают, что молоко и другие молочные продукты могут препятствовать организму эффективно усваивать некоторые антибиотики, потенциально снижая их эффективность.

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