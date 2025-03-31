Что нельзя есть при приеме лекарств? Названо три запрещенных продукта

Принимая лекарства, важно знать, что некоторые продукты могут снижать их эффективность или даже вызывать побочные эффекты. Какие продукты лучше исключить во время лечения, чтобы не навредить здоровью?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Почему важно избегать некоторых продуктов

Соблюдение сбалансированной диеты, богатой фруктами и овощами, имеет решающее значение.

Люди, которые регулярно принимают лекарства от различных проблем со здоровьем, могут не замечать того факта, что определенные фрукты, овощи, молочные продукты и напитки могут влиять на эффективность лекарств. В некоторых случаях сочетание пищи и определенных лекарств может потенциально нанести вред организму и даже ухудшить состояние.

Каждый раз, когда вы начинаете принимать новый препарат, важно внимательно прочитать инструкцию, поскольку она может содержать предупреждения о взаимодействии с пищей. Кроме того, некоторые лекарства может понадобиться принимать натощак из-за возможного взаимодействия с другими веществами.

Какие продукты нельзя сочетать с лекарствами

Грейпфрут

Грейпфрут, пожалуй, чаще всего упоминается как пища, которую следует избегать во время приема определенных лекарств. Несмотря на большое количество витамина С и калия, другие химические вещества во фрукте могут нарушить метаболизм определенных лекарств в организме.

В частности, фуранокумарины могут взаимодействовать с ферментами пищеварительной системы, ответственными за расщепление лекарств.

Во многих случаях это может привести к метаболизму в организме большего количества препарата, чем предполагалось изначально, что приводит к увеличению дозы, что может быть особенно опасным для определенных лекарств.

Некоторые из наиболее распространенных лекарств, которые взаимодействуют с грейпфрутом, включают:

статины, используемые для снижения холестерина

некоторые средства лечения высокого кровяного давления

кортикостероиды, используемые для лечения болезни Крона

антигистаминные средства

Лакрица

Лакрица - это многолетнее растение семейства бобовых. В фармацевтике и кулинарии преимущественно используют корень солодки. Конфеты из растения получаются невероятно сладкие и ароматные.

Лакрица является частым компонентом различных сладостей и закусок, некоторые исследования указывают на то, что она потенциально может снижать уровень калия в крови, что приводит к нерегулярному сердечному ритму и гипертонии.

Следовательно, специфические лекарства, которые также влияют на уровень калия в организме, могут иметь усиленные побочные эффекты при сочетании с лакрицей, например, кортикостероиды.

Молочные продукты

Широкий ассортимент молочных продуктов, богатых кальцием и магнием, может нарушить усвоение некоторых лекарств для борьбы с инфекциями. Примечательно, что некоторые исследования показывают, что молоко и другие молочные продукты могут препятствовать организму эффективно усваивать некоторые антибиотики, потенциально снижая их эффективность.

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