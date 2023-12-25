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Три примера токсичного поведения, которое многие люди считают нормой

Психолог назвала токсичное поведение, которое мы считаем нормой (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Существует множество ситуации, которые нам неприятны. Но мы молчим или не обращаем внимание, потому что считаем это нормой или простой невоспитанностью. К сожалению, это проявления токсичного поведения, на которое следует обращать внимание и прекращать такое общение.

Какие три распространенных примера токсичного поведения следует знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео психолога Оксаны Клочковской в Instagram.

Пример 1

Когда кто-то ведет себя грубо, но называет это честностью.

"Я же честный с тобой", - говорит такой человек в ответ на упреки.

Пример 2

Когда человек оскорбляет других, а потом говорит, что это была просто шутка.

"Я пошутил, у меня чувство юмора такое", - говорит такой человек, словно оправдываясь за свое поведение. Или "Ты снова все не так поняла".

Пример 3

Когда человек постоянно в качестве жертвы. У такого человека преимущественно все виноваты, но не он сам.

Как отмечает психолог, токсичное поведение может быть как по всем трем пунктам, так и по одному. Это может быть близкий человек, коллега, родители и даже вы сами.

Если вы увидели такое поведение у кого-нибудь из ваших близких, то стоит задуматься и, возможно, поговорить об этом. Если вы поймали себя на мысли, что у вас есть такое токсичное поведение, то стоит поговорить об этом с психологом.

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