Три примера токсичного поведения, которое многие люди считают нормой

Пример 1

Когда кто-то ведет себя грубо, но называет это честностью.

"Я же честный с тобой", - говорит такой человек в ответ на упреки.

Пример 2

Когда человек оскорбляет других, а потом говорит, что это была просто шутка.

"Я пошутил, у меня чувство юмора такое", - говорит такой человек, словно оправдываясь за свое поведение. Или "Ты снова все не так поняла".

Пример 3

Когда человек постоянно в качестве жертвы. У такого человека преимущественно все виноваты, но не он сам.

Как отмечает психолог, токсичное поведение может быть как по всем трем пунктам, так и по одному. Это может быть близкий человек, коллега, родители и даже вы сами.

Если вы увидели такое поведение у кого-нибудь из ваших близких, то стоит задуматься и, возможно, поговорить об этом. Если вы поймали себя на мысли, что у вас есть такое токсичное поведение, то стоит поговорить об этом с психологом.