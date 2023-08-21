Три причины, по которым постоянно хочется сладкого. Диетолог объяснила, как от этого избавиться

Недосыпание

"Из-за недосыпания у нас увеличивается синтез гормона кортизола (гормон стресса) и для того, чтобы уравновесить кортизол - наш организм правдами и неправдами будет искать себе эндорфины и дофамины. И для него съесть шоколадку - это самый простой способ. Ведь вы во время жевания шоколада получаете удовольствие и кортизол снижается", - объясняет эксперт.

Чтобы избавиться от этого, старайтесь больше спать, можно даже днем лечь на 15-30 мин. Если есть проблемы с засыпанием - можно принимать мелатонин.

Несбалансированный рацион

"Нехватка витаминов, минералов и просто нехватка энергии будут побуждать наш организм к поиску дополнительных источников энергии. Опять же наш мозг помнит - что съев шоколадку он быстро получит ту энергию, а это еще и "быстрые углеводы". Поэтому он активно посылает сигнал - "ну дай конфетку", - говорит Кондратюк.

В этом случае следует пересмотреть свой рацион. Питание должно быть регулярным, разнообразным и сбалансированным.

Психологические потребности

"Желание съесть сладкое может быть сигналом от вашего мозга, который ищет радости и наслаждения. В жизни современной украинки можно найти 100 причин для стрессов ежедневно - тревоги, переживания за родных, близких и за ВСУ. А поскольку женщины склонны больше волноваться, то часто используют пищу, в частности сладкое, как средство успокоения и отдыха. Так мы заполняем эмоциональную пустоту", - говорит диетолог.

Чтобы от этого избавиться, нужно планировать на день какие-нибудь маленькие радости - посмотрите любимый фильм, встретьтесь с подругой, погуляйте возле озера.

"Если вы будете знать, что у вас будет сегодня приятное событие, это поможет вам пережить стресс и не даст сорваться. А такие события ежедневно через несколько недель существенно улучшат настроение. Тогда проще будет контролировать желание съесть что-нибудь сладкое", - говорит Кондратюк.