Три причины, по которым интимные отношения превращаются в супружескую обязанность

Часто бывает так, что горячие интимные отношения, когда вы готовы рвать друг на друге одежду и не можете насытиться временем в объятиях и поцелуях, превращаются в рутину и исполнение супружеской обязанности в темноте и под одеялом, да еще раз в месяц.
Об этом пишет ресурс Сексология по-украински.
Какие-либо отношения обречены, когда партнеры перестают обниматься и целоваться. Целуйте партнера почаще, в губы, шею, ямочку под ключицей...
Неожиданно, когда она готовит, или он что-то мастерит. Или когда смотрите вместе фильм. Тактильный контакт гарантирует, что вы не отдалитесь друг от друга, сколько бы времени ни прошло.
Влюбленные обычно срывают одежду с партнера или превращают эту процедуру в эротическое представление. А вот женатые пары обычно руководствуются принципом экономии времени (пока дети спят, потому что на работу рано вставать).
Если хотите сохранить интимную страсть надолго, не забывайте снимать с партнера одежду, белье время от времени или срывать, или стягивать зубами.
Если сразу после секса вы начали обсуждать, не пора ли обновить обои или какой самокат купить сыну, то не сомневайся: запомнятся именно обои и самокат.
Бывает и такое, что в процессе можно начать говорить о том, не время ли выбирать картошку, или что подарить маме на день рождения.
Лучше поговорите о том, как будете заниматься любовью в следующий раз. Это точно подогреет градус ваших отношений.
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