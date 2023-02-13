RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три препарата, которые быстро сбивают давление: действенные советы кардиолога

Как быстро сбить высокое давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

При резком повышении давления возникает гипертонический криз, который может угрожать не только здоровью, но и жизни. При таком состоянии следует срочно обращаться за помощью, а между тем можно с помощью действенных препаратов сбить давление до приезда медиков.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Препараты, которые можно принять для понижения давления

  • Фармадипин, Нифедипин, Коринфар

Действующее вещество – Nifedipine, выпускаемое в дозировках 10, 20, 40 мг. Препарат уменьшает спазм и расширяет коронарные и периферические (в основном артериальные) артерии сосуда, снижает артериальное давление.

Начинает действовать, то есть снижать АД через 20 минут, длительность клинического эффекта 4-6 часов. Для быстрого снижения давления – 10-20 мг под язык, можно 2 раза в сутки. Максимальная суточная дозировка составляет не более 180 мг.

  • Каптоприл

Действующее вещество – Captopril, бывает в дозировках 25, 50 мг. Препарат, расширяя сосуды, снижает АД. Для быстрого эффекта – 25-50 мг под язык, можно 3 раза в сутки. Максимальная доза в сутки – 100 мг.

  • Каптопресс

Действующее вещество – Captopril + Hydrochlorothiazide, выпускается в дозировках 25/12,5 мг, 50/25 мг. Для быстрого действия – 1/2-1 таблетка под язык, можно 2-3 раза в сутки. Максимальная доза в сутки каптоприла – 100 мг, гидрохлортиазида – 50 мг.

Не злоупотребляйте этим лекарством, а идите к кардиологу

Указанные выше препараты помогут снизить давление, но на непродолжительное время. Если у вас возник гипертонический криз, вам необходима консультация кардиолога.

Действительно, с помощью названных выше лекарств, вы сможете урегулировать давление самостоятельно до приезда скорой. Но не пейте все подряд в больших дозах, ведь раньше, чем через 15 минут таблетка не собьет давление, и низкое давление может быть не менее опасно, чем высокое.

Запишитесь к кардиологу, который (если вы в этом нуждаетесь) выпишет вам препараты, что вы будете принимать на постоянной основе, чтобы держать давление в норме.

Узнайте также, как быстро сбить высокое давление в домашних условиях, а также, что такое осложненный и неосложненный гипертонический криз.

Кроме того, читайте, почему на самом деле скачет давление, и как с этим справиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
кардіологздоровьеврачидавлениеартерильное давление