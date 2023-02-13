Три препарата, которые быстро сбивают давление: действенные советы кардиолога

При резком повышении давления возникает гипертонический криз, который может угрожать не только здоровью, но и жизни. При таком состоянии следует срочно обращаться за помощью, а между тем можно с помощью действенных препаратов сбить давление до приезда медиков.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Препараты, которые можно принять для понижения давления

Фармадипин, Нифедипин, Коринфар

Действующее вещество – Nifedipine, выпускаемое в дозировках 10, 20, 40 мг. Препарат уменьшает спазм и расширяет коронарные и периферические (в основном артериальные) артерии сосуда, снижает артериальное давление.

Начинает действовать, то есть снижать АД через 20 минут, длительность клинического эффекта 4-6 часов. Для быстрого снижения давления – 10-20 мг под язык, можно 2 раза в сутки. Максимальная суточная дозировка составляет не более 180 мг.

Каптоприл

Действующее вещество – Captopril, бывает в дозировках 25, 50 мг. Препарат, расширяя сосуды, снижает АД. Для быстрого эффекта – 25-50 мг под язык, можно 3 раза в сутки. Максимальная доза в сутки – 100 мг.

Каптопресс

Действующее вещество – Captopril + Hydrochlorothiazide, выпускается в дозировках 25/12,5 мг, 50/25 мг. Для быстрого действия – 1/2-1 таблетка под язык, можно 2-3 раза в сутки. Максимальная доза в сутки каптоприла – 100 мг, гидрохлортиазида – 50 мг.

Не злоупотребляйте этим лекарством, а идите к кардиологу

Указанные выше препараты помогут снизить давление, но на непродолжительное время. Если у вас возник гипертонический криз, вам необходима консультация кардиолога.

Действительно, с помощью названных выше лекарств, вы сможете урегулировать давление самостоятельно до приезда скорой. Но не пейте все подряд в больших дозах, ведь раньше, чем через 15 минут таблетка не собьет давление, и низкое давление может быть не менее опасно, чем высокое.

Запишитесь к кардиологу, который (если вы в этом нуждаетесь) выпишет вам препараты, что вы будете принимать на постоянной основе, чтобы держать давление в норме.