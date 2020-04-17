Три тижні без засобів захисту: чому коронавірус накрив Тернопіль

Коронавірус в Тернополі (Колаж РБК-Україна)

Медики розповіли, з чим зіткнулися з початку епідемії коронавіруса в регіоні

Коронавірус в Україні був діагностований у 4662 пацієнтів і приріст інфікованих за останню добу склав понад 500 осіб. Одна з найскладніших областей – Тернопільська, там понад 350 хворих. Медики розповіли, чому там спалахнуло вогнище COVID-19 і з чим вони зіткнулися в самому початку епідемії.

У Монастириському районі Тернопільської області інфекційна лікарня переповнена і кількість інфікованих зростає з кожним днем. Першою пацієнткою з COVID-19 стала медпрацівник, яку госпіталізували з важкою пневмонією в ту ж лікарню, де вона працювала. Як кажуть лікарі, на той момент у лікарні не було навіть необхідної кількості медичних масок, пише ТСН.

Першу пацієнтку помістили в реанімацію і під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. Діагноз у неї підтвердили тільки через півтора тижня і на цей момент кількість інфікованих медиків вже зросла до 24 осіб. Через великий наплив хворих в стареньку лікарню, де не було навіть інфекційного відділення, довелося терміново обладнати госпіталь. Лікарі просто валилися з ніг і цілодобово не виходили з реанімації.

У лікарні залишився тільки один анестезіолог, оскільки його колеги злягли з коронавірусом.

"Починали ми страшно, тому що не знали, з чим ми стикаємося. І протоколи, і тести з'явилися вже пізніше, коли ми вже почали працювати з такими хворими. Ми в контакті були вже два та навіть три тижні, і без засобів захисту", - розповів лікар Юрій Тимочко.

На всю лікарню було тільки два апарати вентиляції легенів, один з них позичили в лікарні сусіднього району. Як стверджують медики, їм пощастило, що хворі з коронавірусом не надходили одночасно.

"Врятувало і їх, і нас те, що вони були послідовними. Тобто, кожен наступний хворий мав можливість перебувати на допоміжної вентиляції. Якби всі п'ять хворих надійшли одночасно, то у нас були б проблеми. Ці методи карантину зумовили не такий яскравий спалах", - додав лікар-анестезіолог.

На цей час кількість інфікованих в регіоні не зменшується. У лікарні визнають, що засобів захисту їм вистачить максимум на два тижні. Всім необхідним медиків забезпечили благодійники, волонтери та звичайні люди. Летальний випадок у них був за місяць всього один – померла бабуся, якій було 83 роки, в якої були супутні захворювання.

Лікарі з Тернопільської області розповіли, чому у них багато інфікованих коронавірусом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали головні фактори, які провокують важку форму коронавірусу.