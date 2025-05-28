Три самые распространенные болезни у детей до 10 лет, о которых вы должны знать

Маленькие дети часто болеют. Это объясняется тем, что посещение школ, лагерей и внешкольных мероприятий для детей младшего возраста создает группы, которые очень быстро распространяются.

Какие три заболевания чаще встречаются среди детей в возрасте до десяти лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Три самые распространенные болезни у детей

Респираторные заболевания

Некоторые из самых распространенных респираторных заболеваний, которыми могут заболеть дети, являются заболевания дыхательных путей. Обычная простуда является одним из самых распространенных. Это вирусная инфекция верхних дыхательных путей, вызывающая кашель, заложенность носа и, в некоторых случаях, незначительное повышение температуры.

Бронхиолит - еще одно распространенное заболевание, преимущественно у младенцев и очень маленьких детей. У человека, который им болеет, возникают трудности с дыханием из-за воспаления бронхов. Воспаление горла, известное как фарингит, обычно вызвано вирусной или бактериальной инфекцией и очень распространено среди детей. Астма, с другой стороны, также очень распространена у детей. Это хроническое заболевание дыхательных путей, которое вызывает воспаление и сужение бронхов, значительно затрудняя дыхание.

Экзантематозные заболевания

Это группа системных инфекций с различной степенью заразности, главной характеристикой которых является наличие симметричной сыпи на коже (экзантемы), и которые чаще всего встречаются в детском возрасте, по данным специалистов IMSS.

К этой группе заболеваний относятся ветряная оспа, краснуха, эпидемический паротит (свинка) и корь. Эти болезни особенно распространены в детстве, когда они также легче передаются. Все они являются вирусными заболеваниями, которые, кроме кожных или железистых высыпаний, вызывают дискомфорт, лихорадку, кашель, боль, а также общее недомогание.

Желудочно-кишечные болезни

Такие заболевания также очень распространены среди детей. Гастроэнтерит является одним из них и возникает, когда воспаляются желудок и кишечник. Это воспаление вызывает рвоту, диарею и лихорадку, и обычно вызвано вирусной или бактериальной инфекцией.