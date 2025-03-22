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Три лучших упражнения, которые на 100% устранят боль в спине

Суббота 22 марта 2025 10:22
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Три лучших упражнения, которые на 100% устранят боль в спине Фото: Какие упражнения надо сделать, если болит спина (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Испытываете постоянную боль в спине? Смирились с этим? Этого делать не стоит, ведь вы можете сами справиться с проблемой.

Какие три физических упражнения помогут при боли в спине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Три упражнения от боли в спине

Физиотерапевт Хуанма Ортега рассказал, что после 20 лет опыта работы с биомеханикой человеческого тела, он осознал постоянную проблему, с которой он сталкивался в своей практике.

"Большинство пациентов приходят с одной и той же проблемой: они получали лечение, сосредоточенное на успокоении симптомов, но никто не научил их, что делать, чтобы раскрыть происхождение травмы. Увидев количество дезинформации о боли в спине, я решил написать эту книгу и развеять мифы и предложить реальное решение", - сказал эксперт.

Повороты туловища в сидячем положении

Это упражнение помогает снять напряжение в пояснице и улучшает подвижность позвоночника. Оно идеально подходит для тех, кто часто проводит время сидя за столом или имеет сидячую работу. Повороты туловища улучшают гибкость и кровообращение в спине, что снижает риск развития боли.

Как выполнять:

  • Садитесь на пол с вытянутыми ногами перед собой.
  • Согните одну ногу в колене и поставь ее на пол с внешней стороны противоположной ноги.
  • Руки положите на колено согнутой ноги и начните осторожно вращать туловище в сторону согнутой ноги.
  • Удерживайте позу 10-15 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите с другой стороны.

Результат: Уменьшение напряжения в пояснице, улучшение гибкости позвоночника и снижение боли.

Кошка-корова (растягивание позвоночника)

Это упражнение является одним из самых эффективных для растяжения спины и улучшения подвижности позвоночника. Оно помогает снять напряжение во всех участках спины, начиная от шеи и до поясницы.

Как выполнять:

  • Станьте на колени, руки должны быть прямо под плечами, а колени - под бедрами.
  • На вдохе прогните позвоночник вниз, опуская живот к полу, и поднимайте голову и копчик вверх (позу "коровы").
  • На выдохе осторожно подтягивайте живот к позвоночнику, округляя спину, и опускайте голову и копчик вниз (позу "кошки").
  • Повторяйте эти движения в течение 1-2 минут, выполняя их плавно.

Результат: Облегчение боли в спине, улучшение гибкости позвоночника и снятие напряжения в мышцах.

Мостик

Это упражнение способствует укреплению мышц нижней части спины, ягодиц и бедер. Оно также помогает растянуть мышцы спины, снижая боль в пояснице и улучшая осанку.

Как выполнять:

  • Лягте на спину, согните колени и поставьте ноги на пол на ширине плеч.
  • Руки расположите вдоль туловища, ладонями вниз.
  • Поднимайте ягодицы вверх, пока бедра и колени не образуют прямую линию.
  • Удерживайте эту позу в течение 10-15 секунд, затем медленно опускайтесь назад.
  • Повторите 10-15 раз.

Результат: Укрепление мышц спины, ягодиц и бедер, что помогает снять боль и предотвратить ее возникновение.

Важно выполнять эти упражнения хотя бы 3-4 раза в неделю для достижения видимых результатов. Всегда перед выполнением упражнений проводите легкий разогрев мышц, чтобы избежать травм. Не забывайте дышать во время выполнения упражнений. Это поможет снизить напряжение и позволит мышцам расслабляться.

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