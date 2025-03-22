Три лучших упражнения, которые на 100% устранят боль в спине
Испытываете постоянную боль в спине? Смирились с этим? Этого делать не стоит, ведь вы можете сами справиться с проблемой.
Какие три физических упражнения помогут при боли в спине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Три упражнения от боли в спине
Физиотерапевт Хуанма Ортега рассказал, что после 20 лет опыта работы с биомеханикой человеческого тела, он осознал постоянную проблему, с которой он сталкивался в своей практике.
"Большинство пациентов приходят с одной и той же проблемой: они получали лечение, сосредоточенное на успокоении симптомов, но никто не научил их, что делать, чтобы раскрыть происхождение травмы. Увидев количество дезинформации о боли в спине, я решил написать эту книгу и развеять мифы и предложить реальное решение", - сказал эксперт.
Повороты туловища в сидячем положении
Это упражнение помогает снять напряжение в пояснице и улучшает подвижность позвоночника. Оно идеально подходит для тех, кто часто проводит время сидя за столом или имеет сидячую работу. Повороты туловища улучшают гибкость и кровообращение в спине, что снижает риск развития боли.
Как выполнять:
- Садитесь на пол с вытянутыми ногами перед собой.
- Согните одну ногу в колене и поставь ее на пол с внешней стороны противоположной ноги.
- Руки положите на колено согнутой ноги и начните осторожно вращать туловище в сторону согнутой ноги.
- Удерживайте позу 10-15 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
- Повторите с другой стороны.
Результат: Уменьшение напряжения в пояснице, улучшение гибкости позвоночника и снижение боли.
Кошка-корова (растягивание позвоночника)
Это упражнение является одним из самых эффективных для растяжения спины и улучшения подвижности позвоночника. Оно помогает снять напряжение во всех участках спины, начиная от шеи и до поясницы.
Как выполнять:
- Станьте на колени, руки должны быть прямо под плечами, а колени - под бедрами.
- На вдохе прогните позвоночник вниз, опуская живот к полу, и поднимайте голову и копчик вверх (позу "коровы").
- На выдохе осторожно подтягивайте живот к позвоночнику, округляя спину, и опускайте голову и копчик вниз (позу "кошки").
- Повторяйте эти движения в течение 1-2 минут, выполняя их плавно.
Результат: Облегчение боли в спине, улучшение гибкости позвоночника и снятие напряжения в мышцах.
Мостик
Это упражнение способствует укреплению мышц нижней части спины, ягодиц и бедер. Оно также помогает растянуть мышцы спины, снижая боль в пояснице и улучшая осанку.
Как выполнять:
- Лягте на спину, согните колени и поставьте ноги на пол на ширине плеч.
- Руки расположите вдоль туловища, ладонями вниз.
- Поднимайте ягодицы вверх, пока бедра и колени не образуют прямую линию.
- Удерживайте эту позу в течение 10-15 секунд, затем медленно опускайтесь назад.
- Повторите 10-15 раз.
Результат: Укрепление мышц спины, ягодиц и бедер, что помогает снять боль и предотвратить ее возникновение.
Важно выполнять эти упражнения хотя бы 3-4 раза в неделю для достижения видимых результатов. Всегда перед выполнением упражнений проводите легкий разогрев мышц, чтобы избежать травм. Не забывайте дышать во время выполнения упражнений. Это поможет снизить напряжение и позволит мышцам расслабляться.
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