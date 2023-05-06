Три самые грубые ошибки в сексе, которые портят все

Не имитируйте оргазм и свои ощущения

Таким чаще всего грешат женщины, но и мужчины могут притворяться, чтобы не обидеть партнера.

Если вас что-то не устраивает, не бойтесь инициировать открытый разговор, иначе недовольство будет нарастать и в конце концов испортится не только интимная сфера ваших отношений, но и в целом все пойдет кувырком.

В наше время говорить о сексе не стыдно, ходить к сексологу - не стыдно, так что прекратите играть в страсть и она появится в вашей жизни на самом деле.

Никогда ни с кем не сравнивайте своего партнера (партнершу)

Этого нельзя делать ни в голове, ни в голос. Мужчин может безумно обидеть сравнение размеров или количества секса. А женщинам вряд ли придется по душе фраза вроде: "А Маша делала это лучше".

Даже если партнер вас просит рассказать, был ли бывший (бывшая) лучше, не попадайте в такую ловушку - не сравнивайте!

Не теряйте интерес к процессу после того, как вы финишируете, а ваш партнер (партнерша) еще нет

Никакого "в следующий раз ты кончишь"! Секс должен доставлять удовольствие обоим. Когда вы финишируете, естественно, что вы теряете интерес - это природная реакция вашего организма.

Если так случается, сделайте паузу, чтобы затем продолжить с новыми силами. А вот поворачиваться и храпеть - точно не вариант, если для вас и партнера (партнерши) важна ваша сексуальная жизнь.