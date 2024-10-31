Три едва заметных признака, которые могут указывать на заболевание сердца

Три признака при болезни сердца

Сосудистый хирург из клиники Майо Янг Эрбен рассказал, что боли в ногах, судороги и затяжные раны стоп являются одними из симптомов, которые могут свидетельствовать о заболеваниях периферических артерий, сужении или закупорке кровеносных сосудов.

Это может относиться к людям, которые испытывают боль в ногах во время ходьбы, к более запущенным случаям, когда прилив крови к ноге настолько нарушен, что пациенты испытывают боль во время отдыха.

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к нескольким состояниям, включая инфаркт, сердечную недостаточность, сердечные аритмии, заболевания сосудов, врожденные пороки сердца, инсульт и высокое кровяное давление.

Эксперты говорят, что если холестерин и жир накапливаются в артериях ног, они также, вероятно, накапливаются в других артериях, включая питающих сердце и мозг.

Факторы риска развития сердечных заболеваний включают курение табака, малоподвижный образ жизни, возраст старше 50 лет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и семейную историю заболевания.

Лечение зависит от тяжести случая, причем Эрбен предупреждает, что, если не лечиться, это может вызвать открытые не заживающие язвы, потенциально приводя к смерти тканей, а в тяжелых случаях нуждаются в ампутации конечности.

Эрбен рекомендует обратиться к врачу, если у вас повторяются судороги в ногах.