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Три едва заметных признака, которые могут указывать на заболевание сердца

Какие признаки указывают на болезнь сердца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Болезни сердца наиболее распространены в мире, около 50% людей в мире имеют проблемы с этим важным органом. Хирург назвал три незаметных признака, которые могут указать на болезнь сердца.

Какие именно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Три признака при болезни сердца

Сосудистый хирург из клиники Майо Янг Эрбен рассказал, что боли в ногах, судороги и затяжные раны стоп являются одними из симптомов, которые могут свидетельствовать о заболеваниях периферических артерий, сужении или закупорке кровеносных сосудов.

Это может относиться к людям, которые испытывают боль в ногах во время ходьбы, к более запущенным случаям, когда прилив крови к ноге настолько нарушен, что пациенты испытывают боль во время отдыха.

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к нескольким состояниям, включая инфаркт, сердечную недостаточность, сердечные аритмии, заболевания сосудов, врожденные пороки сердца, инсульт и высокое кровяное давление.

Эксперты говорят, что если холестерин и жир накапливаются в артериях ног, они также, вероятно, накапливаются в других артериях, включая питающих сердце и мозг.

Факторы риска развития сердечных заболеваний включают курение табака, малоподвижный образ жизни, возраст старше 50 лет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и семейную историю заболевания.

Лечение зависит от тяжести случая, причем Эрбен предупреждает, что, если не лечиться, это может вызвать открытые не заживающие язвы, потенциально приводя к смерти тканей, а в тяжелых случаях нуждаются в ампутации конечности.

Эрбен рекомендует обратиться к врачу, если у вас повторяются судороги в ногах.

 

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