Три едва заметных признака, которые могут указывать на заболевание сердца
Болезни сердца наиболее распространены в мире, около 50% людей в мире имеют проблемы с этим важным органом. Хирург назвал три незаметных признака, которые могут указать на болезнь сердца.
Какие именно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
Три признака при болезни сердца
Сосудистый хирург из клиники Майо Янг Эрбен рассказал, что боли в ногах, судороги и затяжные раны стоп являются одними из симптомов, которые могут свидетельствовать о заболеваниях периферических артерий, сужении или закупорке кровеносных сосудов.
Это может относиться к людям, которые испытывают боль в ногах во время ходьбы, к более запущенным случаям, когда прилив крови к ноге настолько нарушен, что пациенты испытывают боль во время отдыха.
Сердечно-сосудистые заболевания относятся к нескольким состояниям, включая инфаркт, сердечную недостаточность, сердечные аритмии, заболевания сосудов, врожденные пороки сердца, инсульт и высокое кровяное давление.
Эксперты говорят, что если холестерин и жир накапливаются в артериях ног, они также, вероятно, накапливаются в других артериях, включая питающих сердце и мозг.
Факторы риска развития сердечных заболеваний включают курение табака, малоподвижный образ жизни, возраст старше 50 лет, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и семейную историю заболевания.
Лечение зависит от тяжести случая, причем Эрбен предупреждает, что, если не лечиться, это может вызвать открытые не заживающие язвы, потенциально приводя к смерти тканей, а в тяжелых случаях нуждаются в ампутации конечности.
Эрбен рекомендует обратиться к врачу, если у вас повторяются судороги в ногах.
Читайте также, какой лучший завтрак для мужчин 50+.
А также эксперты рассказали, что есть утром, чтобы продлить жизнь.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.