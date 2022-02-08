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Ці три інтимних секрети чоловіків зобов'язана знати кожна жінка

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Вівторок 08 лютого 2022 21:30
Ці три інтимних секрети чоловіків зобов'язана знати кожна жінка Фото: жінки повинні знати ці інтимні секрети (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Ні для кого не секрет, що інтим дуже важливий для гармонійної взаємодії партнерів. Для цього треба розуміти і відчувати один одного, а також не соромитися обговорювати "незручні" питання.

Про це пише Brainum.

У чоловіка завжди сильне бажання задовольнити свого партнера

Часто чоловіки беруть занадто багато відповідальності за процес і результат, намагаються все контролювати. В результаті секс для них може стати полем битви і навіть випробуванням. А розслабитися чоловік зможе тільки тоді, коли буде впевнений, що вам з ним дійсно добре. Тоді він по-справжньому зможе насолодитися близькістю.

Чоловік просто не може дочекатися близькості з вами

Це так, чоловіки хочуть менше розмов і більше справи. Завдання жінки тут, "тримати оборону", але не перестаратися. Адже в певний момент чоловік просто втратить інтерес і відправиться "штурмувати нову фортецю".

Чоловіка хвилює, як виглядає його тіло

Прийнято вважати, що хвилюватися при інтимі через "недоліки" тіла властиво жінкам, а чоловік завжди впевнений, що він Аполлон. Але це не так, чоловікам теж дуже важливо, як виглядає при цьому їх тіло і чи схвалює його партнерка. Так що не соромтеся хвалити свого партнера за" кубики", сильні руки, мужній торс і так далі.

Раніше ми писали про найчастіші помилки чоловіків під час прелюдії, які псують все задоволення.

Крім того сексологи назвали помилки, які допускають жінки під час сексу.

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