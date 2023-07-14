Три группы продуктов, ускоряющих старение: список от диетолога

Сахар

Он вызывает развитие воспаления и инсулинорезистентности, повышает уровень сахара в крови, увеличивает риск метаболического синдрома и других сопутствующих заболеваний.

Больше и заметнее всего на сахар реагирует кожа. К молекулам коллагена присоединяются молекулы глюкозы и фруктозы, что называется процессом гликации. Как следствие коллаген теряет свои свойства, а соответственно кожа - упругость и эластичность.

Алкоголь

Алкоголь нарушает всасывание питательных веществ из пищи и увеличивает риск ожирения печени, атеросклероза, нарушение обмена веществ.

Дело в том, что алкоголь - это источник глюкозы. Если вы употребляете сладкий алкоголь - это настоящая калорийная "бомба", которая часто становится распространенной причиной быстрого набора веса.

"Для сохранения молодости и здоровья максимально сократите, а лучше вообще откажитесь от алкоголя", - советует эксперт.

Трансжиры

По словам диетолога, трансжиры - это самая вредная группа веществ, которая может быть в рационе. Они "прячутся" в пирожных, конфетах, плавленых сырках, кондитерских кремах, маргарине и многих других продуктах.

Трансжиры не несут никакой питательности, а также повышают уровень "плохого" холестерина в крови и уровень хронического воспаления, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, нарушают углеводный обмен и препятствуют усвоению питательных веществ из пищи.