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Три группы продуктов, ускоряющих старение: список от диетолога

Какие продукты ускоряют старение (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня во многих индустриях появилось понятие Anti Age, которое чаще всего связывают с косметическими процедурами. Антивозрастное питание также существует, но на самом деле оно не подразумевает необычные продукты или сложные комбинации. Это просто здоровое и сбалансированное питание.

А какие продукты ускоряют старение, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.

Сахар

Он вызывает развитие воспаления и инсулинорезистентности, повышает уровень сахара в крови, увеличивает риск метаболического синдрома и других сопутствующих заболеваний.

Больше и заметнее всего на сахар реагирует кожа. К молекулам коллагена присоединяются молекулы глюкозы и фруктозы, что называется процессом гликации. Как следствие коллаген теряет свои свойства, а соответственно кожа - упругость и эластичность.

Алкоголь

Алкоголь нарушает всасывание питательных веществ из пищи и увеличивает риск ожирения печени, атеросклероза, нарушение обмена веществ.

Дело в том, что алкоголь - это источник глюкозы. Если вы употребляете сладкий алкоголь - это настоящая калорийная "бомба", которая часто становится распространенной причиной быстрого набора веса.

"Для сохранения молодости и здоровья максимально сократите, а лучше вообще откажитесь от алкоголя", - советует эксперт.

Трансжиры

По словам диетолога, трансжиры - это самая вредная группа веществ, которая может быть в рационе. Они "прячутся" в пирожных, конфетах, плавленых сырках, кондитерских кремах, маргарине и многих других продуктах.

Трансжиры не несут никакой питательности, а также повышают уровень "плохого" холестерина в крови и уровень хронического воспаления, способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, нарушают углеводный обмен и препятствуют усвоению питательных веществ из пищи.

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