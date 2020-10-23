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Три дні пив на весіллі: у Києві потенційний вбивця влаштував перегони

Автор: Людмила Жукова

У Києві патрульні зловили неадекватного водія

У Києві патрульні спіймали п'яного як чіп водія. Він перебував за кермом BMW і вів себе неадекватно на дорозі, про що повідомили поліції небайдужі громадяни. Коли правоохоронні органи зупинили лихача, виявилося, що він пив три дні на весіллі у друзів, а потім вирішив сісти за кермо.

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Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний у Facebook, чоловіка зупинили на вулиці Великій Васильківській. Також п'яниця повідомив, що прямував в такому стані в місто Суми. Водій надув на драгері 1,48.

У Києві спіймали п'яного водія (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці почали жартувати з приводу зачіски водія. Люди вважають, що йому через чубчика нічого не видно.

  • Треба було чубок ще підрізати, з-за неї не видно куди їхати.
  • З такою причехой чувак напевно їхав по пам'яті.
  • Коли вже будуть адекватні покарання до потенційних вбивць.
  • Контакти перукаря, котрий робив весільну зачіску, не знаєте?
  • І поїхав далі в Суми.
  • Шось мало проміле для 3-х денного буха.

Як ми писали раніше, п'яна жінка на лисій гумі влаштувала гонки по Києву. В автомобілі у цей час перебувала дитина.

А також ми розповідали про те, що в Києві бетономішалка зім'яла п'ять машин і збила пішоходів.

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