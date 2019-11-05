Три дівчинки вистрибнули з вікна психлікарні Павлова: деталі НП

У Києві в психіатричній лікарні Павлова трапилася надзвичайна подія. Три неповнолітні дівчинки вистрибнули з вікна закладу. В результаті інциденту одна з пацієнток постраждала.

Інцидент стався в ніч на вівторок, 5 листопада, о 23:37 за адресою вулиця Кирилівська, 103, повідомляє Інформатор, з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що дві дівчинки у віці 15-ти років і одна сімнадцятирічна вирішили вистрибнути з вікна з метою вчинення втечі. Наймолодша дівчинка постраждала, її госпіталізували з травмами.

Лікарня імені Павлова (фото: соцмережі)

Дві інші дівчинки втекли. Правоохоронці з'ясували, що втікачки попрямували до своєї тітки.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала подробиці того, що сталося.