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Ці три диво-продукти продовжать ваше життя мінімум на 10 років

Автор: Людмила Жукова

Питання довгого життя - це тема, що хвилює багатьох людей. Ні для кого не секрет, що правильне харчування сприяє довголіттю. Але є і певні продукти, вживання яких може істотно продовжити життя.

Про це розповіли вчені з Бергенського університету в Норвегії, повідомляється в науковому журналі Plos Medicine.

За допомогою публічних даних дослідники побудували модель для оцінки очікуваної тривалості життя на основі деяких змін в меню.

Результати показали, що молоді люди можуть прожити на 10 років довше, якщо включать в свій раціон певні продукти.

До них відносяться:

  • Бобові.
  • Цільнозернові продукти.
  • Горіхи.

Також до довголіття призводить мінімум вживання червоного та обробленого м'яса.

Внесення змін в меню у людей у віці 60 років збільшує тривалість життя жінок на 8 років, а чоловіків - на 8,8 роки.

У молодих людей у віці 20 років тривалість життя збільшувалася більш ніж на 10 років.

Чим корисні бобові

Антиоксидантні властивості речовин, що містяться в цих продуктах, прискорюють виведення токсинів і також покращують стан імунної системи, підвищуючи опірність організму інфекціям. Висока концентрація вітамінів і мікроелементів в цілому позитивно впливає на здоров'я і самопочуття.

Чим корисні горіхи

Горіхи корисні для профілактики анемії, зниження рівня стресу, нормалізації артеріального тиску. Вони покращують здоров'я щитовидної залози, допомагають засвоєнню заліза, утворення гемоглобіну. За рахунок вітамінів і мінералів зміцнюють кісткову тканину.

Чим корисні саме цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти ефективно видаляють шкідливі речовини з організму - солі важких металів, радіоактивних речовини, отруйні компоненти, залишки продуктів біологічного походження - і таким чином збільшують тривалість життя.

Нагадаємо, що академік розповів, яке харчування продовжує життя.

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