Весенние удобрения для кабачков, которые дают большой урожай: 3 даром и еще одно - за копейки

Кабачки начинают сажать с середине весны и чтобы получить большой урожай, важно правильно подготовить почву и внести необходимые удобрения. Существуют народные методы подкормки, которые помогут достичь желаемого результата без лишних затрат.

РБК-Украина (проект Styler) дает несколько советов относительно того, что стоит положить в лунку при посадке кабачков.

Подкормка перегноем

Одним из наиболее распространенных и доступных способов подкормки кабачков является использование перегноя. Это органическое удобрение богато питательными веществами, которые способствуют развитию здоровых растений. Просто добавьте горсть перегноя в каждую лунку перед посадкой семян и закопайте.

Важно помнить, что свежий навоз использовать нельзя, поскольку он может повредить семена. Регулярный полив после посадки поможет подкормке проникнуть в почву и быстрее действовать.

Сорняки как естественное удобрение

Еще одним эффективным методом подкормки является использование сорняков, в частности крапивы. Это природное удобрение не только улучшает структуру почвы, но и обеспечивает растения полезными микроэлементами.

Сорвите траву, измельчите ее и равномерно посыпьте в лунку. После этого перекопайте почву, чтобы сорняки хорошо смешались с землей. Такой подход позволит кабачкам получить необходимые питательные вещества, не используя химических удобрений.

Использование золы для улучшения роста

Зола - это еще одно природное средство, которое эффективно стимулирует рост кабачков. Она богата кальцием и другими микроэлементами, которые поддерживают здоровье растений. Для каждой лунки достаточно внести 50 г золы.

Можно также смешать золу с перегноем для достижения лучшего эффекта. Этот метод особенно полезен, если ваша почва бедна питательными элементами.

Борная кислота

Для тех, кто готов использовать химические препараты, борная кислота станет отличным выбором. Она помогает увеличить размер плодов, делает их сочными и защищает от некоторых вредителей.

Для приготовления раствора растворите одну чайную ложку порошка борной кислоты в литре теплой воды, а затем разбавьте 10 литрами воды. Полученный раствор нужно влить в лунки перед посадкой кабачков, что будет способствовать их быстрому росту и развитию.

Полив после посадки

Не забывайте, что после посадки кабачков нужно обязательно полить грядки. Это позволит подкормке лучше проникнуть в почву и обеспечит растения необходимыми веществами. Регулярный полив также поможет сохранить оптимальный уровень влаги для роста кабачков.