Три астрологических пары, которые не могут жить друг без друга. Для них разлука хуже смерти
Для некоторых пар свобода в отношениях является особенно важной, однако не для этих Знаков Зодиака.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает как об астрологических парах, которые не представляют свою жизнь друг без друга. Для них разлука - хуже смерти.
Телец и Рак
Они жаждут постоянных приключений, потока любви и привязанности друг к другу. Каждый раз, когда эти двое расходятся, их жизнь становится менее гармоничной. Телец всегда стремится видеть партнера рядом и чувствует себя полноценным, когда он возвращается.
В то же время, Рак ищет одобрение от второй половинки, которое может выражаться поцелуями или крепкими объятиями. Оба знака Зодиака стремятся обрести покой и считают минуты до встречи друг с другом.
Лев и Рыбы
Во многих аспектах они не являются идеальной парой, поскольку имеют много различий. В отличие от других пар, где гармония появляется с первой встречи, Львам и Рыбам нужно время, чтобы найти общий язык.
Но когда это произойдет, этим двоим станет тяжело расставаться. Они испытывают сильную потребность в своем партнере, и их энергия уменьшается, когда они не вместе. Они делают все, чтобы быть рядом и делать друг друга счастливыми.
Какие знаки Зодиака не представляют свою жизнь отдельно друг от друга (фото: unsplash.com)
Близнецы и Козерог
Эти двое могут найти общий язык не с первого взгляда, однако со временем их романтический союз становится примером для других - примером романтичности, откровенности и честности.
Отношения этих двух знаков Зодиака имеют много шансов на успех, и каждый раз, когда они расходятся по делам, они испытывают грусть. Только вместе они могут убедиться, что готовы покорять этот мир, ведь рядом именно этот человек.
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