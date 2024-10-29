ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три астрологических пары, которые не могут жить друг без друга. Для них разлука хуже смерти

Вторник 29 октября 2024 12:01
UA EN RU
Три астрологических пары, которые не могут жить друг без друга. Для них разлука хуже смерти Астрологи рассказали об удачных астрологических парах (фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Для некоторых пар свобода в отношениях является особенно важной, однако не для этих Знаков Зодиака.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает как об астрологических парах, которые не представляют свою жизнь друг без друга. Для них разлука - хуже смерти.

Телец и Рак

Они жаждут постоянных приключений, потока любви и привязанности друг к другу. Каждый раз, когда эти двое расходятся, их жизнь становится менее гармоничной. Телец всегда стремится видеть партнера рядом и чувствует себя полноценным, когда он возвращается.

В то же время, Рак ищет одобрение от второй половинки, которое может выражаться поцелуями или крепкими объятиями. Оба знака Зодиака стремятся обрести покой и считают минуты до встречи друг с другом.

Лев и Рыбы

Во многих аспектах они не являются идеальной парой, поскольку имеют много различий. В отличие от других пар, где гармония появляется с первой встречи, Львам и Рыбам нужно время, чтобы найти общий язык.

Но когда это произойдет, этим двоим станет тяжело расставаться. Они испытывают сильную потребность в своем партнере, и их энергия уменьшается, когда они не вместе. Они делают все, чтобы быть рядом и делать друг друга счастливыми.

Три астрологических пары, которые не могут жить друг без друга. Для них разлука хуже смертиКакие знаки Зодиака не представляют свою жизнь отдельно друг от друга (фото: unsplash.com)

Близнецы и Козерог

Эти двое могут найти общий язык не с первого взгляда, однако со временем их романтический союз становится примером для других - примером романтичности, откровенности и честности.

Отношения этих двух знаков Зодиака имеют много шансов на успех, и каждый раз, когда они расходятся по делам, они испытывают грусть. Только вместе они могут убедиться, что готовы покорять этот мир, ведь рядом именно этот человек.

Узнайте также, какие знаки Зодиака никогда не сдаются.

А еще мы писали об астрологических символах, которые не любят ошибаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины
Жертвы, раненые и много разрушений. Что известно о ночной атаке на города Украины