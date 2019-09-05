Тривожні симптоми: що потрібно знати про інфаркт та інсульт

На серцево-судинні захворювання страждає найбільша кількість людей у світі
Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності у всьому світі. У всесвітній організації охорони здоров'я розповіли про фактори ризику, симптоми та причини групи небезпечних захворювань.
Найбільш небезпечними наслідками серцево-судинних захворювань є інфаркт та інсульт - вони відбуваються в результаті закупорки судин, що ведуть до серця або мозку.
Закупорка стає наслідком утворення жирових відкладень на стінках судин і призводить до інфаркту міокарда або ж ішемічного інсульту. А кровотеча судин мозку стає причиною геморагічного інсульту.
Інфаркт та інсульт - симптоми і причини (фото: ajp.com.au)
Причиною інфаркту міокарда, як правило, стає поєднання різних факторів ризику:
Науково доведено, що відмова від куріння, зловживання алкоголем, зменшення кількості солі в раціоні, дієта, багата фруктами і овочами, регулярні помірні фізичні навантаження знижують ризик розвитку цих захворювань.
Крім того факторами розвитку серцево-судинних захворювань є стрес і спадковість.
Інфаркт та інсульт - симптоми і причини (фото: ajp.com.au)
Так, про серцево-судинне захворювання можна не здогадуватися, поки не стане зовсім погано. Інфаркт або інсульт можуть бути першими попередженнями.
Варто відзначити, що у жінок найчастіше виявляються наступні симптоми: брак дихання, нудота, блювота, болі в спині і щелепі.
При таких симптомах необхідно невідкладно звернутися за допомогою фахівців.
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