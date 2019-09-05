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Тривожні симптоми: що потрібно знати про інфаркт та інсульт

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На серцево-судинні захворювання страждає найбільша кількість людей у світі

Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності у всьому світі. У всесвітній організації охорони здоров'я розповіли про фактори ризику, симптоми та причини групи небезпечних захворювань.

Найбільш небезпечними наслідками серцево-судинних захворювань є інфаркт та інсульт - вони відбуваються в результаті закупорки судин, що ведуть до серця або мозку.

Закупорка стає наслідком утворення жирових відкладень на стінках судин і призводить до інфаркту міокарда або ж ішемічного інсульту. А кровотеча судин мозку стає причиною геморагічного інсульту.

Інфаркт та інсульт - симптоми і причини (фото: ajp.com.au)

Причиною інфаркту міокарда, як правило, стає поєднання різних факторів ризику:

  • куріння,
  • нездорове харчування і ожиріння,
  • вживання алкоголю,
  • недолік фізичної активності,
  • підвищений тиск,
  • діабет,
  • гіперліпідемія.

Науково доведено, що відмова від куріння, зловживання алкоголем, зменшення кількості солі в раціоні, дієта, багата фруктами і овочами, регулярні помірні фізичні навантаження знижують ризик розвитку цих захворювань.

Крім того факторами розвитку серцево-судинних захворювань є стрес і спадковість.

Інфаркт та інсульт - симптоми і причини (фото: ajp.com.au)

Так, про серцево-судинне захворювання можна не здогадуватися, поки не стане зовсім погано. Інфаркт або інсульт можуть бути першими попередженнями.

Симптоми інфаркту:

  • біль або неприємні відчуття в середині грудної клітини;
  • біль або неприємні відчуття в руках, лівому плечі, ліктях, щелепі або спині;
  • утруднення дизхання або нестача повітря;
  • нудота або блювота;
  • запаморочення або втрата свідомості;
  • блідість і холодний піт.

Варто відзначити, що у жінок найчастіше виявляються наступні симптоми: брак дихання, нудота, блювота, болі в спині і щелепі.

Симптоми інсульту:

  • раптова слабкість обличчя, руки або ноги (частіше - з одного боку),
  • несподіване оніміння обличчя, руки або ноги,
  • сплутана свідомість;
  • утруднення мови або її розуміння мовлення,
  • проблеми з сприйняттям одним або двома очима,
  • ускладнена хода,
  • запаморочення, втрата рівноваги або координації,
  • сильний безпричинний головний біль,
  • втрата свідомості або безпам'ятство.

При таких симптомах необхідно невідкладно звернутися за допомогою фахівців.

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