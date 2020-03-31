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Третя смерть від коронавіруса під Рівним: жінка ходила до сусідів і займалася самолікуванням

STYLERКоронавірус    31.03.2020 - 17:35
Третя смерть від коронавіруса під Рівним: жінка ходила до сусідів і займалася самолікуванням
Від коронавіруса померла пенсіонерка під Рівному (колаж РБК-Україна)

Ураження коронавірусом у жінки підтвердили вже посмертно

Коронавірус в Україні діагностували 31 березня у 549 осіб, і в 13 випадках хвороба призвела до летального результату. Під Рівному зафіксовано спалах COVID-19 в селі Тинне, і в області зараз нарахували 13 заражених і підтвердили 3 смерті.

Про третій трагічний випадок розповів сьогодні на брифінгу заступник начальника управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсяник. За його словами, вірус підтвердили у жінки з села Тинне, яка померла 30 березня.

Пенсіонерка захворіла 26 березня і кілька днів займалася самолікуванням та по медичну допомогу не зверталася. Вона була госпіталізована у важкому стані ввечері 29-го до Сарненської центральної райлікарні, а наступного дня медики констатували смерть.

"Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження і вивчення матеріалів", - заявив Вівсяник.

Як розповів головний лікар Сарненської ЦРЛ Василь Іванюк, реаніматологи протягом трьох годин боролися за її життя, проте врятувати жінку не вдалося. Про це передає місцеве видання "Радіо ТРЕК".

У свою чергу Вівсяник зазначив, що пенсіонерка на самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів та сусідів.

В даний час встановлюють коло людей, з якими жінка контактувала.

Чиновник додав, що онук померлої поступив у Сарнинскую лікарню, але результат швидкого тесту на коронавірус був негативним.

Як повідомлялося раніше, у Рівному одна з інфікованих жінок, яка перебуває в лікарні у важкому стані, працює в дитячій бібліотеці.

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