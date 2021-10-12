Тріщини в стінах і грибок: у Києві школярі вчаться в моторошних умовах

Учні школи №162 змушені навчатися в жахливих умовах. Стіни в класах лущаться, на них є грибок, дірки та тріщини. Туалети в навчальному закладі зламані, замість панелей у стелі дірки. Діти постійно дихають хлором. Батьки постійно скаржаться на умови в класах, але в дирекції школи та відділі освіти постійно відповідають, що чекають кошти на ремонт.

Батьки школярів вважають, що такий стан класів саме через неякісний ремонт, в тому числі й ремонт покрівлі школи. Гроші виділялися на те, щоб привести будівлю в порядок, але роботи або не виконувалися зовсім, або частково.

"Чотири рази виділялися кошти на загальну суму 1,2 млн гривень. Зараз ці роботи не виконувалися або виконувалися частково", - кажуть батьки.

Школа розрахована на 708 учнів, але зараз заповнена більш ніж на тисячу дітей. Розширення чекають вже кілька років. Є проблеми й з навчальним процесом: на 16 класів старшої школи всього два вчителі математики, один – на лікарняному.

"Ось зараз урок математики в 10 класі проводиться, оскільки вчителі немає, діти дивляться, як все, що проходить. Це систематично. Як нам здавати ЗНО?" - обурюються батьки.

Педагогів з інформатики та трудового навчання – по одному на всю старшу школу. Директор зізнається, що замінюють уроки ті вчителі, хто вільний.

В управління освіти директор школи з приводу ремонту звернення писала і чекає фінансування.

"Провели ремонтні роботи. Це Заміна зливних стоків, щоб відвести воду від стін. Класи, які ви бачили, закриті на ремонт", - додає директор.

В управлінні освіти перед початком навчального року школу перевіряли та визнали придатною. Всі проблеми вважають тимчасовими, поточними, які можна усунути під час навчального процесу.

У Києві школярі навчаються в класах з грибком і тріщинами на стінах