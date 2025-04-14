Трэш-блогерша Диана возмутила заявлением о войне: "Мне все равно, лишь бы ТЦК не забрало мужа"

В прямом эфире Диана Полищук заявила, что война не имеет никакого влияния на ее жизнь, и единственное, что ее волнует - это вопрос, чтобы ее мужа не забрали в армию.

На новость о погибших в Сумах девушка отреагировала пренебрежительно, сказав: "И что? У меня все хорошо".

"На меня война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Меня только одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж. А чтобы не муж, то мне и ТЦК было бы безразлично", - выдала горе-блогерша.

Реакция украинцев

Многие призвали официальные органы обратить внимание на слова Полищук, подчеркивая, что подобное равнодушие к войне является неприязненным и недопустимым.

Люди возмущались, отмечая, что в условиях войны, когда каждую минуту гибнут невинные, такие высказывания являются не только бессердечными, но и оскорбительными для всех, кто борется за страну.

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Знайдіть її чоловіка, щоб їй не було байдуже: є війна, чи немає

Як можна таке казати? Хто ви після цих слів? Коли кожну хвилину гинуть люди, невинні діти, маленькі, які хочуть жити, радіти життю і бачити свою маму і тата. Коли наші чоловіки стоять на захисті

Ганьба за таке слово. Війна досягає кожного. Гріх казати таке слово, коли кожного дня жінки залишаються вдовам, діти сиротами. Стільки сліз та крові проливає щодня

Боже, що ти несеш? Людоньки, кому ви кидаєте гроші, кому?

Блогерша ответила

После волны хейта девушка начала оправдываться, мол, о последствиях трагедии в Сумах она не знала, потому что ей "некогда было прочитать новости".

"Сейчас я вижу, что по сети распространяется отрывок видео, который сделали из моего эфира по поводу Сум. Я хочу объяснить. Я вчера вела прямой эфир и не знала, что произошло в Сумах, потому что я проснулась в три часа дня, начала готовить еду и вышла в эфир. У меня не было когда посмотреть, и мне никто об этом не сказал. Мне писали: "Город Сумы'" Ну, город Сумы - и город Сумы. Откуда я могу знать? А когда я уже увидела вечером - я не знала, что там такое произошло. Я сейчас хочу выразить свои соболезнования семьям погибших. Честно, это ужас, что там произошло", - цинично высказалась блогерша.

Впрочем, в искренность ее слов, конечно, ее фолловеры не поверили.

Кто такая Диана Полищук

Диана Полищук живет в селе Юрковцы Винницкой области. Ее контент в TikTok, который часто отличается провокационностью и абсурдными темами, вызывает живой интерес у зрителей.

Особую популярность блогерша получила благодаря стримам, во время которых ей удается собрать значительные суммы - от 100 до 200 тысяч гривен - на реализацию собственных прихотей. На ее TikTok-аккаунт подписано более 159 тысяч пользователей.

Ранее она попала в центр внимания из-за покупки нового авто, деньги на которое, как утверждается, получила именно благодаря донатам своих подписчиков, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.