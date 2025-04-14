Трэш-блогерша Диана возмутила заявлением о войне: "Мне все равно, лишь бы ТЦК не забрало мужа"
TikTok-блогерша из Винницкой области Диана Полищук вызвала волну возмущения в сети из-за своих слов о полномасштабной войне и недавней трагедии в Сумах.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу девушки.
В прямом эфире Диана Полищук заявила, что война не имеет никакого влияния на ее жизнь, и единственное, что ее волнует - это вопрос, чтобы ее мужа не забрали в армию.
На новость о погибших в Сумах девушка отреагировала пренебрежительно, сказав: "И что? У меня все хорошо".
"На меня война не влияет, что мне война? Мне же безразлично. Меня только одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж. А чтобы не муж, то мне и ТЦК было бы безразлично", - выдала горе-блогерша.
@diana.andriivna у меня войны нет #діанкасільськийблогер #діанаблогер #війна #україна #хочуврек оригинальный звук - diankaa_69
Реакция украинцев
Многие призвали официальные органы обратить внимание на слова Полищук, подчеркивая, что подобное равнодушие к войне является неприязненным и недопустимым.
Люди возмущались, отмечая, что в условиях войны, когда каждую минуту гибнут невинные, такие высказывания являются не только бессердечными, но и оскорбительными для всех, кто борется за страну.
- Відмітьте офіційні акаунти, хай СБУ цікавиться нею
- Знайдіть її чоловіка, щоб їй не було байдуже: є війна, чи немає
- Як можна таке казати? Хто ви після цих слів? Коли кожну хвилину гинуть люди, невинні діти, маленькі, які хочуть жити, радіти життю і бачити свою маму і тата. Коли наші чоловіки стоять на захисті
- Ганьба за таке слово. Війна досягає кожного. Гріх казати таке слово, коли кожного дня жінки залишаються вдовам, діти сиротами. Стільки сліз та крові проливає щодня
- Боже, що ти несеш? Людоньки, кому ви кидаєте гроші, кому?
Блогерша ответила
После волны хейта девушка начала оправдываться, мол, о последствиях трагедии в Сумах она не знала, потому что ей "некогда было прочитать новости".
"Сейчас я вижу, что по сети распространяется отрывок видео, который сделали из моего эфира по поводу Сум. Я хочу объяснить. Я вчера вела прямой эфир и не знала, что произошло в Сумах, потому что я проснулась в три часа дня, начала готовить еду и вышла в эфир. У меня не было когда посмотреть, и мне никто об этом не сказал. Мне писали: "Город Сумы'" Ну, город Сумы - и город Сумы. Откуда я могу знать? А когда я уже увидела вечером - я не знала, что там такое произошло. Я сейчас хочу выразить свои соболезнования семьям погибших. Честно, это ужас, что там произошло", - цинично высказалась блогерша.
@diana_blogerr
оригинальный звук - Дианка Блогера
Впрочем, в искренность ее слов, конечно, ее фолловеры не поверили.
Кто такая Диана Полищук
Диана Полищук живет в селе Юрковцы Винницкой области. Ее контент в TikTok, который часто отличается провокационностью и абсурдными темами, вызывает живой интерес у зрителей.
@diana_blogerr
оригинальный звук - Дианка Блогера
Особую популярность блогерша получила благодаря стримам, во время которых ей удается собрать значительные суммы - от 100 до 200 тысяч гривен - на реализацию собственных прихотей. На ее TikTok-аккаунт подписано более 159 тысяч пользователей.
Ранее она попала в центр внимания из-за покупки нового авто, деньги на которое, как утверждается, получила именно благодаря донатам своих подписчиков, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.
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