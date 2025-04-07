Тренировки без диеты: реально ли похудеть при таком режиме?

Многие считают, что для похудения достаточно лишь активно тренироваться. Но действительно ли можно избавиться от лишних килограммов, не меняя питания?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Что необходимо делать, чтобы похудеть

Большинство людей переоценивают свои энергозатраты и роль физических нагрузок или тренировок в сжигании калорий и похудении.

"Без разницы лежите ли вы на диване целыми днями, или ходите много, работаете на огороде, или регулярно тренируетесь - энергетические затраты будут +- похожи, разница будет колебаться в каких-то несчастных 200 ккал. А что такое 200 ккал? Это 25 г сала, или 1,5 столовой ложки масла", - объяснил эксперт.

То есть, если целый день лежать на диване или быть умеренно активным, разница за сутки составит в расходах 200 ккал в пользу умеренной активности. Однако, если сравнивать умеренно активного человека и очень активного, то этой разницы вообще не будет.

Детали исследования

Исследование, где был проанализирован расход энергии более 300 мужчин и женщин из 5 разных стран, пришли к выводу, что представители сельских общин, которые ежедневно физически работают, имели такие же энергозатраты, как и жители мегаполисов, у которых физическая активность практически отсутствует.

Еще один эксперимент в Нидерландах учитывал данные мужчин и женщин, которые никогда не занимались спортом, их записали на программу по подготовке к марафону, который длился около 10 месяцев, или 40 недель.

Перед началом подготовки у мужчин и женщин измерили суточные затраты энергии, далее контрольные замеры были на 8 неделе, 20 и 40-й неделе. В начале участники бегали 4 раза в неделю по 20 мин. В конце тренировка длилась 60 мин.

Во время бега женщины сжигали за день 360 ккал, также они набрали вес мышц. На 40-й неделе их суточные затраты энергии повысились лишь на 120 ккал, то есть женщины стали сильнее, выносливее, а энергозатраты практически не изменились и остались такими же, как на старте.

По словам тренера, организм адаптируется к высокому уровню активности и снижает энергозатраты. Когда вы увеличиваете активность, то растет аппетит, если не контролировать сколько едите, то те калории, которые сожгли, обратно наедите.

Сначала калории активно сжигаются, но за 8-10 месяцев организм адаптируется и уже не сжигает тех калорий, которые сжигал в начале, а в несколько раз меньше.

Почему нельзя резко ограничивать себя в еде

Попко отметил, если сильно уменьшать рацион, то организм "сбрасывает обороты", чтобы обеспечить себя необходимой энергией.

Щитовидная железа контролирует скорость метаболизма, когда вы долго на дефиците калорий (более 6 мес), поэтому ваш метаболизм может снизиться на 25% и это не только по причине уменьшения массы тела.