Тренируетесь для похудения? Вот сколько дней на восстановление вам нужно в неделю

Многие украинцы занимаются в тренажерном зале или дома, чтобы быть в форме. Но сколько дней отдыха вам действительно нужно в неделю для восстановления?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womenshealthmag.

Сколько времени уходит на восстановление от физических упражнений?

Стоит ли вам вообще отдыхать? Проще говоря, да. Независимо от того, только ли вы начинаете заниматься спортом, является ли профессиональным спортсменом, дни отдыха жизненно важны для физического и психического здоровья.

Если вы регулярно выполняете интенсивные упражнения, вы должны дать своему телу время восстановиться.

Упражнения семь дней в неделю с умеренной или высокой интенсивностью могут быть контрпродуктивны для ваших целей и могут даже привести к травмам.

Знайте, что ваше тело нуждается в перерыве. Не говоря уже о том, что если у ваших мышц нет времени для восстановления между тренировками, вы можете не увидеть мышечный рост или результативность, над которыми вы так усердно работаете.

Сколько дней отдыха вам нужно еженедельно?

Если вы каждый раз тренируетесь со средней или высокой интенсивностью, вам следует отдыхать по крайней мере один день в неделю, чтобы дать мышцам время для восстановления.

Однако, в зависимости от уровня активности и интенсивности ваших тренировок, вам может понадобиться больше.

Лицам, занимающимся высокоинтенсивными тренировками в течение минимум часа за раз, может быть полезно несколько дней отдыха в неделю, тогда как людям, которые тренируются с умеренной интенсивностью в течение 30 минут в день, может потребоваться всего один день.

Следующая шпаргалка даст вам представление о том, сколько дней отдыха вам нужно в неделю в зависимости от ваших целей:

Если ваша цель - нарастить мышцы, количество дней отдыха зависит от вашей программы упражнений.

Если вы поднимаете вес пять дней в неделю со средней или высокой интенсивностью в течение часа, вы можете взять один-два дня отдыха.

Если вы тренируетесь 30 минут в день, то один день в неделю может быть для вас достаточным днем ​​отдыха.

Кроме того, ваши дни отдыха должны быть стратегическими, позволяя каждой группе мышц иметь адекватный перерыв.

Например, вам не захочется работать над плечами и бицепсами несколько дней подряд без восстановления между ними.

Сколько дней отдыха нужно в неделю, чтобы похудеть?

Потеря веса базируется на общем дефиците калорий или калориях, которые поступают из пищи и напитков, по сравнению с калориями, полученными от основных функций вашего тела, таких как дыхание и кровообращение (базальный уровень метаболизма), а также дополнительных видов деятельности, как тренировка.

Потеря веса не зависит от количества тренировок в неделю. Важно создать дефицит калорий для похудения, тренировки идут уже в комплексе.