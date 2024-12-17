Тренер по похудению поделился простым трюком, который поможет снизить аппетит

Что делать, чтобы уменьшить тягу к еде

Сфокусируйтесь на таких источниках белка как яйца, постное мясо птицы, молочные продукты, морепродукты и рыба.

Можно попробовать одну технику - так называемый "серфинг побуждения". Это включает в себя избавление от чувства желания. Если его не удовлетворить, желание может усилиться сначала, но со временем уменьшается.

















Очень легко отвлечься, когда в руках смартфон или перед глазами телевизор. Такое отвлечение приводит к тому, что человек может есть больше не только во время конкретного приема пищи, но и остаток дня.

Поэтому стоит концентрироваться на еде, не отвлекаясь. Это поможет вовремя заметить, когда вы уже сыты и нужно остановиться.

Сознательное питание может помочь отличить физический голод от психологического и эмоционального.

Если чувствуете, что едите из-за эмоций, то попробуйте заменить еду на прогулку, спорт или чашку чая.