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Тренер по похудению поделился простым трюком, который поможет снизить аппетит

Тренер назвал способ, который поможет снизить аппетит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уменьшение аппетита - ключевая задача для каждого человека, который хочет привести массу своего тела в норму. Тренер поделился действенным способом, который не требует много усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что делать, чтобы уменьшить тягу к еде

Сфокусируйтесь на таких источниках белка как яйца, постное мясо птицы, молочные продукты, морепродукты и рыба.

Можно попробовать одну технику - так называемый "серфинг побуждения". Это включает в себя избавление от чувства желания. Если его не удовлетворить, желание может усилиться сначала, но со временем уменьшается.

Очень легко отвлечься, когда в руках смартфон или перед глазами телевизор. Такое отвлечение приводит к тому, что человек может есть больше не только во время конкретного приема пищи, но и остаток дня.

Поэтому стоит концентрироваться на еде, не отвлекаясь. Это поможет вовремя заметить, когда вы уже сыты и нужно остановиться.

Сознательное питание может помочь отличить физический голод от психологического и эмоционального.

Если чувствуете, что едите из-за эмоций, то попробуйте заменить еду на прогулку, спорт или чашку чая.

 

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