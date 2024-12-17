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Тренер по похудению поделился простым трюком, который поможет снизить аппетит

Вторник 17 декабря 2024 17:45
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Тренер по похудению поделился простым трюком, который поможет снизить аппетит Тренер назвал способ, который поможет снизить аппетит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уменьшение аппетита - ключевая задача для каждого человека, который хочет привести массу своего тела в норму. Тренер поделился действенным способом, который не требует много усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что делать, чтобы уменьшить тягу к еде

Тренер Шейн Роуленд рассказал, когда дело доходит до борьбы с желанием что-то съесть, то это является признаком, что организму чего-то не хватает.

"Это может быть признаком того, что вы не выспались. Когда мы недосыпаем, то гормон грелин повышается - это один из гормонов голода, заставляя больше есть. Даже незначительное обезвоживание можно спутать с голодом", - отметил эксперт.

Также может быть недостаточно белка, и из-за этого вы можете не чувствовать сытости. Кроме того, потребление недостаточного количества питательных веществ из пищи, может свидетельствовать, что тело жаждет витаминов и минералов.

Сфокусируйтесь на таких источниках белка как яйца, постное мясо птицы, молочные продукты, морепродукты и рыба.

Поэтому если вы замечаете резкую тягу к еде, то следует понимать, что плиткой шоколада вы не решите проблему.

Можно попробовать одну технику - так называемый "серфинг побуждения". Это включает в себя избавление от чувства желания. Если его не удовлетворить, желание может усилиться сначала, но со временем уменьшается.

Поэтому стоит найти альтернативные виды деятельности, которые помогут скоротать время, пока тяга к еде не уменьшится.

Альтернативные виды деятельности включают:

  • выполнение задания
  • смотреть телевизор
  • позвонить другу
  • прогуляться
  • сыграть в игру
  • разгадывать кроссворд
  • читать газету
  • тратить время на хобби

Чего избегать во время еды

Очень легко отвлечься, когда в руках смартфон или перед глазами телевизор. Такое отвлечение приводит к тому, что человек может есть больше не только во время конкретного приема пищи, но и остаток дня.

Поэтому стоит концентрироваться на еде, не отвлекаясь. Это поможет вовремя заметить, когда вы уже сыты и нужно остановиться.

Сознательное питание может помочь отличить физический голод от психологического и эмоционального.

Если чувствуете, что едите из-за эмоций, то попробуйте заменить еду на прогулку, спорт или чашку чая.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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