Тренер по похудению поделился простым трюком, который поможет снизить аппетит
Уменьшение аппетита - ключевая задача для каждого человека, который хочет привести массу своего тела в норму. Тренер поделился действенным способом, который не требует много усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что делать, чтобы уменьшить тягу к еде
Тренер Шейн Роуленд рассказал, когда дело доходит до борьбы с желанием что-то съесть, то это является признаком, что организму чего-то не хватает.
"Это может быть признаком того, что вы не выспались. Когда мы недосыпаем, то гормон грелин повышается - это один из гормонов голода, заставляя больше есть. Даже незначительное обезвоживание можно спутать с голодом", - отметил эксперт.
Также может быть недостаточно белка, и из-за этого вы можете не чувствовать сытости. Кроме того, потребление недостаточного количества питательных веществ из пищи, может свидетельствовать, что тело жаждет витаминов и минералов.
Сфокусируйтесь на таких источниках белка как яйца, постное мясо птицы, молочные продукты, морепродукты и рыба.
Поэтому если вы замечаете резкую тягу к еде, то следует понимать, что плиткой шоколада вы не решите проблему.
Можно попробовать одну технику - так называемый "серфинг побуждения". Это включает в себя избавление от чувства желания. Если его не удовлетворить, желание может усилиться сначала, но со временем уменьшается.
Поэтому стоит найти альтернативные виды деятельности, которые помогут скоротать время, пока тяга к еде не уменьшится.
Альтернативные виды деятельности включают:
- выполнение задания
- смотреть телевизор
- позвонить другу
- прогуляться
- сыграть в игру
- разгадывать кроссворд
- читать газету
- тратить время на хобби
Чего избегать во время еды
Очень легко отвлечься, когда в руках смартфон или перед глазами телевизор. Такое отвлечение приводит к тому, что человек может есть больше не только во время конкретного приема пищи, но и остаток дня.
Поэтому стоит концентрироваться на еде, не отвлекаясь. Это поможет вовремя заметить, когда вы уже сыты и нужно остановиться.
Сознательное питание может помочь отличить физический голод от психологического и эмоционального.
Если чувствуете, что едите из-за эмоций, то попробуйте заменить еду на прогулку, спорт или чашку чая.
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