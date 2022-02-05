Тренер українських фігуристів розповіла про провокації росЗМІ на Олімпіаді: "які ж мра*і, фу"

На Зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні представник росЗМІ безпардонно вліз у бесіду між українським журналістом і фігуристами Софією Голіченко та Артемом Даренським зі своїм питанням, а відповідь пізніше була видана нібито як "інтерв'ю".

Про це заявила тренер спортивної пари Лілія Батутіна у своєму Facebook .

Вона дуже емоційно відреагувала на ситуацію з такою провокацією на Іграх з боку російської преси, і вельми невтішно висловилася про подібний "прийом".

"Які ж мра...і... фу... Це все що потрібно знати про підлість російських ЗМІ... Нудно, противно... як можна так з дітьми?... г*внюки..."- обурюється тренер.

Батутіна наголосила, що фігуристи Голіченко і Даренський розмовляли з українським журналістом і йому давали інтерв'ю, але не російському.

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський на Зимовій Олімпіаді-2022 (фото: facebook.com/olympicua)

Коли ж представник росЗМІ вліз у розмову з питанням "Чи спілкуєтеся ви з командою ОКР?", спортсмени відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз ні з якими командами у зв'язку із загостренням ситуації з коронавірусом".

Також у своєму пості Батутіна додала скрін публікації, як пізніше була подана і розтиражована в ЗМІ репліка українських спортсменів.

Фото: скрін facebook.com/liliya.batutina

Нагадаємо, на Іграх-2022 в Пекіні на командному турнірі з фігурного катання за свій виступ пара з Дніпра Артем Даренський і Софія Голіченко отримали 53.65 бали, що принесло дев'ятий результат.

Нижче - фото з виступу фігуристів, які потрапили до топ-10 на Олімпіаді.

Виступ фігуристів Голіченка і Даренського на Олімпіаді-2022 в Пекіні (фото: facebook.com/olympicua)