Тренер сказал, работают ли чаи и таблетки для похудения

Что стоит знать

Эксперт рассказал, что чаи и таблетки для похудения всегда будут существовать, ведь "человек стремится к деньгам".

"Есть люди, которым можно это продать, потому что они хотят верить в волшебную таблетку", - добавил он.

Важно знать, что любой препарат или чай, теоретически если может повлиять на массу тела, то должен это сделать через несколько простых механизмов. Он или подавляет голод, или снижает усвоение пищи или повышает метаболизм.

Опасность таких средств

Сильное обезвоживание организма

Чаи для похудения часто имеют в своем составе мочегонные и слабительные компоненты, что может привести к обезвоживанию.

Также может ухудшаться общее самочувствие, возникать головная боль, усталость и сонливость.

Выведение полезных веществ из организма

Таблетки для похудения могут способствовать выведению не только жидкости, но микроэлементов - калия, кальция и магния. А это имеет негативные последствия для здоровья в целом.

Нарушится желудочно-кишечный тракт

Средства, которые стимулируют частый стул кишечника, вредят работе ЖКТ. Может нарушиться микрофлора, что негативно сказывается на работе пищеварения и иммунной системы.